Samsun'un Atakum ilçesindeki atıkların kontrolsüz halde bırakıldığı arazide çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alanlı Mahallesi'nde boş bir arazide bulunan atıklar bilinmeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Atakum'da Atık Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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