Samsun'un Atakum ilçesinde gümrük kaçağı elektronik sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Atakum ilçesinde yapılan çalışmalarda 25 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak işlemleri için emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Atakum'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu - Son Dakika
