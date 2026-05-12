Atakum\'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
A.D. yönetimindeki 55 ARZ 770 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Atakent Kavşağı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile motosiklette bulunan ve ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
