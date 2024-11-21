Atalay'dan Özelleştirmeye Tepki

Güncel

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesi kararına karşı olan madencileri ziyaret etti.

Burada konuşan Atalay, santralin özelleştirilmesinde, çalışanlarla ilgili olumlu bir durum bulunmadığını, bunun sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Bugüne kadar yapılan özelleştirmelerin nasıl sonuçlandığının görüldüğünü belirten Atalay, Çayırhan'ın kar eden bir kuruluş olduğunu ifade etti.

Vergiyle, ücretle ilgili sorunlar bulunduğunu, emeklinin, taşeronun, staj mağdurlarının sıkıntılarının olduğunu dile getiren Atalay, şunları kaydetti:

"Bir de üstüne bu özelleştirme tuz, biber oldu. Burada arkadaşlarımız zor şartlarda çalışıyor. Bizim burada müdür, yönetici, zengin olma niyetimiz yok. Karnımızı doyuracak, ailemize bakabilecek, çocuklarımızı okutabilecek bir ücretle işimize huzurlu devam etmek istiyoruz. Ama bu yapılan bizim huzurumuzu kaçırıyor. Zaten yeteri kadar kaçan huzurumuz var. Bu sürdürülebilir bir şey değil, bunu sürdüremezler. Bu ülkede çalışanlar biz, bu ülkenin yüzde 45'iyiz. Sesimize kulak versinler."