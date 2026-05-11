ATAM Bilim Kurulu Mayıs Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ATAM Bilim Kurulu Mayıs Toplantısını Gerçekleştirdi

11.05.2026 21:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATAM Bilim Kurulu, yeni üyesi Prof. Dr. Hale Şıvgın ile mayıs ayı olağan toplantısını yaptı.

Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) Bilim Kurulu, mayıs ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.

ATAM'dan yapılan açıklamaya göre, Bilim Kurulu mayıs ayı olağan toplantısı, Bilim Kuruluna yeni seçilen Prof. Dr. Hale Şıvgın'a, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Derya Örs tarafından berat belgesi takdim edilmesi ile başladı.

Örs, toplantıda yaptığı açılış konuşmasında, Atatürk Araştırma Merkezinin yürüttüğü bilimsel ve kültürel çalışmaları memnuniyetle takip ettiklerini belirterek, Atatürk araştırmalarının doğru yöntemlerle ve sağlıklı bir bilimsel yaklaşımla sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Türk Dünyası Ansiklopedisi çalışmalarına gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğu ifade eden Örs, ATAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç'ın vizyonuyla yürütülen çalışmaların kurum açısından büyük değer taşıdığını vurguladı.

Ahmet Kılınç ise son 6 aylık dönemde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi vererek, toplam 623 eserin yayımlandığını, 39 yabancı dilde yayına imza atıldığını, 37 eserin baskı sürecinin devam ettiğini aktardı.

Kapanış oturumu Birinci Meclis Binası'nda yapıldı

Toplantının birinci oturumu sonrasında "Kapanış ve Değerlendirme Oturumu" Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Kurulun en yaşlı üyesi sıfatıyla kapanış konuşmasını gerçekleştiren Doç. Dr. Hasan Cicioğlu, hayatının en onurlu günlerinden birini yaşadığını belirterek, Birinci Meclis'in milli değerlerin kutsal mekanı olduğunu, 23 Nisan 1920'nin yalnızca bir Meclis açılışı değil, aynı zamanda bir milletin yeniden dirilişi olduğunu ifade etti.

Program sonunda konuşan Prof. Dr. Ahmet Kılınç, İstanbul'un 16 Mart 1920'de işgal edilmesinin ardından yaşanan gelişmeleri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele sürecindeki liderliğini anımsatarak, Birinci Mecliste alınan tarihi kararların millet iradesinin en güçlü tezahürü olduğunu vurguladı.

Milli Mücadelenin zorlu şartlar altında kazanıldığını hatırlatan Kılınç, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının üstlendiği tarihi sorumluluğun önemine işaret etti.

Program ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1 Kasım 1936'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 5. Dönem 2. Yasama Yılı açılışında yaptığı tarihi konuşma dinletildi.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATAM Bilim Kurulu Mayıs Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt geldi İşte Tahran yönetiminin talepleri İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi! İşte Tahran yönetiminin talepleri
İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti
Netanyahu’dan beklenmedik çıkış ABD’nin İsrail’e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi Netanyahu'dan beklenmedik çıkış! ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi
THY uçağında yangın paniği Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi THY uçağında yangın paniği! Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi

23:11
Hakan Safi transfer görüşmeleri için Milan’ın kulüp binasında Hedefinde o isim var
Hakan Safi transfer görüşmeleri için Milan'ın kulüp binasında! Hedefinde o isim var
22:52
Gözde Şeker, veda edeceğini duyurduğu Halk TV’deki son yayınına çıkamadı
Gözde Şeker, veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı
22:48
Kapasitesi 17 bin Kahramanmaraş yeni stadına kavuşuyor
Kapasitesi 17 bin! Kahramanmaraş yeni stadına kavuşuyor
22:23
Mehirde çıtayı arşa çıkardı: Gelinden inanılmaz talep
Mehirde çıtayı arşa çıkardı: Gelinden inanılmaz talep
21:44
İran’dan Trump’a “Çin“ uyarısı: Asla Pekin’e zafer edasıyla gireceğini sanma
İran'dan Trump'a "Çin" uyarısı: Asla Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma
21:24
Ünlü oyuncu Metin Akpınar’dan milyonluk satış hamlesi
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'dan milyonluk satış hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 23:16:13. #7.13#
SON DAKİKA: ATAM Bilim Kurulu Mayıs Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.