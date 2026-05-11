ATAM Bilim Kurulu Mayıs Toplantısını Gerçekleştirdi

Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) Bilim Kurulu, mayıs ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.

ATAM'dan yapılan açıklamaya göre, Bilim Kurulu mayıs ayı olağan toplantısı, Bilim Kuruluna yeni seçilen Prof. Dr. Hale Şıvgın'a, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Derya Örs tarafından berat belgesi takdim edilmesi ile başladı.

Örs, toplantıda yaptığı açılış konuşmasında, Atatürk Araştırma Merkezinin yürüttüğü bilimsel ve kültürel çalışmaları memnuniyetle takip ettiklerini belirterek, Atatürk araştırmalarının doğru yöntemlerle ve sağlıklı bir bilimsel yaklaşımla sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Türk Dünyası Ansiklopedisi çalışmalarına gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğu ifade eden Örs, ATAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç'ın vizyonuyla yürütülen çalışmaların kurum açısından büyük değer taşıdığını vurguladı.

Ahmet Kılınç ise son 6 aylık dönemde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi vererek, toplam 623 eserin yayımlandığını, 39 yabancı dilde yayına imza atıldığını, 37 eserin baskı sürecinin devam ettiğini aktardı.

Kapanış oturumu Birinci Meclis Binası'nda yapıldı

Toplantının birinci oturumu sonrasında "Kapanış ve Değerlendirme Oturumu" Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Kurulun en yaşlı üyesi sıfatıyla kapanış konuşmasını gerçekleştiren Doç. Dr. Hasan Cicioğlu, hayatının en onurlu günlerinden birini yaşadığını belirterek, Birinci Meclis'in milli değerlerin kutsal mekanı olduğunu, 23 Nisan 1920'nin yalnızca bir Meclis açılışı değil, aynı zamanda bir milletin yeniden dirilişi olduğunu ifade etti.

Program sonunda konuşan Prof. Dr. Ahmet Kılınç, İstanbul'un 16 Mart 1920'de işgal edilmesinin ardından yaşanan gelişmeleri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele sürecindeki liderliğini anımsatarak, Birinci Mecliste alınan tarihi kararların millet iradesinin en güçlü tezahürü olduğunu vurguladı.

Milli Mücadelenin zorlu şartlar altında kazanıldığını hatırlatan Kılınç, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının üstlendiği tarihi sorumluluğun önemine işaret etti.

Program ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1 Kasım 1936'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 5. Dönem 2. Yasama Yılı açılışında yaptığı tarihi konuşma dinletildi.