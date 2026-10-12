ATAM, Türk Kanunu Medenisi'nin 100. yılı için sergi, panel ve belgesel düzenledi

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca (ATAM), Türk Kanunu Medenisi'nin kabulünün 100. yılı dolayısıyla "Türk Kanunu Medenisi ve Cumhuriyet Projesi 100. Yıl Özel Etkinliği" düzenlendi.

Atatürk Araştırma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında ilk önce "Türk Kanunu Medenisi ve Cumhuriyet Sergisi" açıldı.

Açılışa, Yargıtay Birinci Başkanvekili Adem Albayrak, ATAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Haluk Selvi, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan, Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Şahin Altuğ ve kurum temsilcileri katıldı.

Albayrak ile Kılınç'ın serginin açılışında birer konuşma yaptığı programda, "Türk Kanunu Medenisi ve Cumhuriyet" adlı eser tanıtıldı, aynı adı taşıyan belgesel gösterildi.

Öte yandan etkinlik kapsamında Prof. Dr. Mustafa Fadıl Yıldırım'ın oturum başkanlığında "Türk Kanunu Medenisi ve Cumhuriyet Paneli" düzenlendi.

Panelde, Doç. Dr. Rıdvan Değirmenci, "Hukuk Teorisi Çerçevesinde 743 Sayılı Medeni Kanun'un Değerlendirilmesi", Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Vefa Karataş, "Hukuk-ı Aile Kararnamesi ile Türk Kanunu Medenisi'nin Mukayesesi", Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zahid Yener ise "Türk Kanunu Medenisi'nde Cumhuriyet'in İlkelerini Aramak" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Etkinlik, katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.