ATAM, Türk Kanunu Medenisi'nin 100. yılı için sergi, panel ve belgesel düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ATAM, Türk Kanunu Medenisi'nin 100. yılı için sergi, panel ve belgesel düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca, Türk Kanunu Medenisi'nin kabulünün 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sergi açıldı, belgesel gösterildi ve panel yapıldı. Program, katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca (ATAM), Türk Kanunu Medenisi'nin kabulünün 100. yılı dolayısıyla "Türk Kanunu Medenisi ve Cumhuriyet Projesi 100. Yıl Özel Etkinliği" düzenlendi.

Atatürk Araştırma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında ilk önce "Türk Kanunu Medenisi ve Cumhuriyet Sergisi" açıldı.

Açılışa, Yargıtay Birinci Başkanvekili Adem Albayrak, ATAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Haluk Selvi, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan, Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Şahin Altuğ ve kurum temsilcileri katıldı.

Albayrak ile Kılınç'ın serginin açılışında birer konuşma yaptığı programda, "Türk Kanunu Medenisi ve Cumhuriyet" adlı eser tanıtıldı, aynı adı taşıyan belgesel gösterildi.

Öte yandan etkinlik kapsamında Prof. Dr. Mustafa Fadıl Yıldırım'ın oturum başkanlığında "Türk Kanunu Medenisi ve Cumhuriyet Paneli" düzenlendi.

Panelde, Doç. Dr. Rıdvan Değirmenci, "Hukuk Teorisi Çerçevesinde 743 Sayılı Medeni Kanun'un Değerlendirilmesi", Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Vefa Karataş, "Hukuk-ı Aile Kararnamesi ile Türk Kanunu Medenisi'nin Mukayesesi", Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zahid Yener ise "Türk Kanunu Medenisi'nde Cumhuriyet'in İlkelerini Aramak" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Etkinlik, katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA
Mustafa Kemal AtatürkKültür SanatBelgeselKültürGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı 11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
Galatasaray’da Barcelona maçı öncesi kötü haber Singo yine yok Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Singo yine yok
Barcelona öncesi Okan Buruk’tan kötü haber Milyonlar isyan etti Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti
18:49
Erdoğan’dan Kabine sonrası “fon soruşturması“ açıklaması
Erdoğan'dan Kabine sonrası "fon soruşturması" açıklaması
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarına sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına sert tepki
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
17:02
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 19:21:50. #7.12#
SON DAKİKA: ATAM, Türk Kanunu Medenisi'nin 100. yılı için sergi, panel ve belgesel düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei