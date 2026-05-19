Çankaya Belediye Başkanı Güner: Umutsuz olmaya hakkımız yok

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla katıldığı etkinlikte "Mutlu olmasak da umutsuz olmaya hiçbir zaman hakkımız yok. Ülkemizin işgal edildiği, yokluk ve hastalıklar içerisinde kalmış bir milletin küllerinden yeniden ayağa kalkabildiğini gösteren bu gelenek, bize bugün de mücadele etmeyi öğütlüyor" dedi.

Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Çayyolu Atapark'ta kutlama etkinliği düzenlendi. Kutlamalara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Atatürkçü Düşünce Derneği Ümitköy Çayyolu Şube Başkanı Özer Özcan, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Erdoğan Karakuş ve dernek temsilcileri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ümitköy Çayyolu Şube Başkanı Dilek Özlan, dernek üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

Etkinlikte, Atapark'taki anıta çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından konuşma yapan Hüseyin Güner, "Bugün ilçe başkanımız aramızda değil. Biliyorsunuz hukuki bir kuşatma altındayız. Arkadaşlarımızla birlikte İstanbul'da. Onlara hukuki destek vermek üzere avukat olarak yanlarında bulunuyor" dedi.

"SAVAŞ KOŞULLARINDA BÜGÜNE KIYASLA BİLE ÇOK DAHA DEMOKRATİK BİR MECLİS ELİYLE MÜCADELE YÜRÜTÜLDÜ"

Konuşmasında Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki askeri ve siyasi gelişmeleri, parçalanma planlarını ve buna karşı Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başlatılan direnişi anlatan Güner, ilk meclisin demokratik yapısına vurgu yaptı. Güner, şöyle konuştu:

"Trablusgarp'tan Balkanlar'a yurdumuzun dört bir yanında, yıllar sonra savaşlar ve üzerine dayatılan sözde ateşkes ve barış antlaşmaları... Ama özünde bu yurdu parçalama, bu vatanı bölme, bu ulusu yok etme planları ve buna karşı direnen, buna teslim olmayan, buna baş kaldıran bir lider; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun yol arkadaşları 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak bu büyük mücadeleyi başlattılar. Samsun'da başlayan bu mücadele yurdun dört bir yanına yayıldı. Erzurum'da, Sivas'ta milletin de desteğini alarak, milletin iradesinin temsiliyetini kazanarak nihayetinde Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla, demokratik bir anlayış içerisinde, savaş koşullarında bakıldığında bugüne kıyasla bile çok daha demokratik diyebileceğimiz bir şekilde ilk kez bir millet, bir meclis eliyle Milli Mücadele yürüttü."

"GENÇLİK VAR OLDUKÇA BU MÜCADELE VAR OLACAK"

Kazanılan askeri zaferlerin ardından Cumhuriyet'in genç devrimci bir kadroyla inşa edildiğini ve gençliğe emanet edildiğini anlatan Güner, "Nihayetinde kazanılan zafer, 30 Ağustos'ta eriştiğimiz o büyük zafer, Cumhuriyet'in ilanı, peşi sıra devrimler ve o devrimlerin emanet edildiği bir gençlik… Gazi Mustafa Kemal Atatürk tüm bu mirası ve kazanılan zaferleri yine gençlere emanet etti" dedi.

Güner, bugün toplumun ve gençlerin genel olarak mutlu olmadığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Ama mutlu olmasak da umutsuz olmaya hiçbir zaman hakkımız yok. Hiçbir zaman koşullar bundan 100 yıl öncesinden daha zor değil. Ülkemizin işgal edildiği, silahımızın olmadığı, yokluk ve hastalıklar içerisinde kalmış bir milletin dahi küllerinden yeniden ayağa kalkabildiğini gösteren bu gelenek, bize bugün de mücadele etmeyi, kazanmayı ve başarmayı öğütlüyor. Bugün de ekonomik, toplumsal, siyasal anlamda hangi zorluklar altında olursak olalım yine bu mücadeleyi en önde gençlerin yürüttüğünü görüyoruz. Üniversitelerde gençler var, sokaklarda gençler var; bedel ödeyen; bu cumhuriyet, demokrasi ve devrimler için bedel ödeyen genç gazetecilere, genç siyasetçilere, genç belediye başkanlarına buradan selam olsun diyoruz. Gençlik var oldukça bu mücadele var olacak."

"19 MAYIS 1919'DA ATILAN ADIMIN YARDIĞI GİBİ BİZ DE YARIP GEÇECEĞİZ"

Atatürk'ün gençliğe yönelik sözlerini hatırlatan Güner, Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandıracaklarını vurguladı. Güner, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, içinde bulunduğumuz coğrafyada hangi kuşatma ile karşı karşıya olursak olalım, 19 Mayıs 1919'da atılan adımın yardığı gibi biz de yarıp geçeceğiz. Cumhuriyetimizi yine demokrasiyle taçlandıracağız. Bu ülkenin aydınlık insanları var oldukça cumhuriyet yaşayacak, devrimler yaşayacak, demokrasi var olacak ve gençlere, bundan sonra gelecek kuşaklara da daha güzel bir Türkiye'yi hep birlikte miras bırakacağız" ifadelerini kullandı.

Çankaya Belediye Başkanı Güner'in konuşmasının ardından etkinlik Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisiyle devam etti. Etkinlikte, Çankaya Gençlik Bandosu da sahne aldı.