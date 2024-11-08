Ataşehir Belediyesi'nden Çocuklara Yönelik Çevre Bilinci Atölyeleri - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi'nden Çocuklara Yönelik Çevre Bilinci Atölyeleri

Ataşehir Belediyesi İnovatif Çevre Eğitim Merkezi, 7-14 yaş grubundaki öğrencilere yönelik düzenlediği ara tatil atölyeleri ile çevre bilincini artırmayı ve sürdürülebilir bir geleceğe hazırlamayı hedefliyor.

08.11.2024 12:44  Güncelleme: 13:22
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'ne bağlı İnovatif Çevre Eğitim Merkezi (İÇEM), 7-14 yaş grubundaki öğrenciler için düzenlediği ara tatil atölyeleriyle çevre bilincini artırmayı ve çocukları sürdürülebilir bir geleceğe hazırlamayı amaçlıyor.

Ataşehir Belediyesi İÇEM'de 10 ile 14 yaş arasındaki öğrenciler için ara tatil boyunca çeşitli atölyelerden oluşan bir etkinlik programı hazırlandı.

İnovatif eğitim ve uygulama yöntemleriyle çocuk ve gençlerin çevre farkındalıklarını artırmayı amaçlayan atölyeler; aynı zamanda onların çevre sorunlarının doğasını kavramalarına, bu sorunlara müdahale edebilen donanımlı bireyler olmalarına ve sosyal yaşamdaki dönüşümü yönlendirecek kapasiteye ulaşmalarına katkı sağlayacak. İnovatif eğitim yöntemleri ve E-STEM uygulamaları ile dolu dolu geçecek atölyeler, çevre dostu uygulamalarla tanışmak ve doğal kaynakları koruma konusunda bilgi sahibi olmak isteyen öğrenciler için önemli bir fırsat sunacak.

Tohumlu Şekiller Atölyesi'nde küresel çölleşme ve küresel ısınma problemine karşı doğayı daha hızlı, kolay, çevreci ve ucuz bir şekilde yeşillendirmek amacıyla toprağa ekilebilen şekilli tohum topları hazırlanıyor. Toprağa atılan bu minik toplar sayesinde toprakta bitki oluşumunu geliştirmek, toprağı canlandırmak ve havalandırmak mümkün olabiliyor.

Zehirsiz Yüzey Temizleyici ve Bulaşık Makinası Deterjanı Yapımı Atölyesi'nde insan sağlığını bozan, doğayı kirleten kimyasalları kullanmak yerine, doğa dostu ve zehirsiz malzemeler ile temizlik ürünleri hazırlanıyor.

Elektronik Atık İnceleme ve Söküm Atölyesi'nde günlük hayatta kullanılan elektronik cihazların nasıl çalıştığına, ilk olarak elektronik cihazın tuşlarından, kapaklarına kadar neler içerdiğine bakılıyor. Daha sonra özenli bir şekilde vidaları ve diğer bağlantıları sökülerek içinde ne olduğu inceleniyor.

Kendi Kendini Sulayan Saksı Atölyesi'nde öğrenciler, pet şişelerden basit bir geri dönüşümlü kendi kendini sulayan saksı yaparak kılcal etki ve ozmozu (suyun daha fazla su bulunan alanlardan daha az su bulunan alanlara doğru hareket etme eğilimi) keşfediyor.

Ekolojik Baskı Atölyesi'nde ise katılımcıların bitkilerle doğal baskı uygulama becerisi kazanarak, farklı tasarımlar yapabilmesi amaçlanıyor.

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Heybe Sokak No: 6'da bulunan İnovatif Çevre Eğitim Merkezi'ne 0216 570 50 00-2278 irtibat numarasından ulaşılabilecek. Merkeze ilişkin detaylı bilgi almak isteyenler, 'www.atasehir.bel.tr/icemprojesi' ile 'instagram.com/icem.atasehir' bağlantılarını kullanabilecek. Kayıt ise 'https://forms.gle/UGSMHQhU6xKWdpvk9' bağlantısı üzerinden yapılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi'nden Çocuklara Yönelik Çevre Bilinci Atölyeleri - Son Dakika

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