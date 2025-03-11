Ataşehir Belediyesi'nden Dijital Dönüşüm Hamlesi: 4 Yeni Uygulama Tanıtıldı

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, şehir yönetiminde dijital dönüşümü hızlandıracak dört yeni uygulamayı tanıttı. "Akıllı Belediyecilik" sloganıyla hayata geçirilen projeler kapsamında Zabıta360, AtaGöz, Sanal Asistan ve Akıllı Atık Toplama Sistemi uygulamaları devreye alındı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Dünya dönüşüyor, biz de bu dönüşüm sürecinde çağın yeniliklerine ayak uyduruyoruz." dedi.

Ataşehir Belediyesi, şehir yönetiminde dijital dönüşümü hızlandıracak dört yeni uygulamayı tanıttı. İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'ndeki lansmanda, belediye hizmetlerini hızlandırmak ve şehir kaynaklarını daha verimli kullanmak amacıyla geliştirilen dört uygulama tanıtıldı. Yeni sistemlerin, şehir içi denetimlerden atık yönetimine, vatandaş taleplerinin işlenmesinden afet yönetimine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olduğu belirtildi.

Zabıta360: Şehrin dijital denetim gözü

Tanıtılan uygulamalar arasında en çok ilgiyi "Zabıta360" gördü. Elektrikli araçlara entegre edilen yapay zeka destekli sistem, şehirdeki çukurlar, çöp birikintileri, yol işgalleri ve çevresel sorunları tespit ederek anlık raporlama yapıyor. Hava ve gürültü kirliliğini de ölçebilen sistem, tespit edilen verileri belediyeye ileterek hızlı müdahale imkanı sağlıyor.

AtaGöz: Belediyenin havadan denetim aracı

Ataşehir Belediyesi'nin devreye aldığı bir diğer uygulama ise drone destekli denetim sistemi "AtaGöz" oldu. Yüksek çözünürlüklü kameralarla şehir genelinde veri toplayan sistem, görüntü işleme teknolojisiyle analiz yaparak tespit edilen sorunları anında ilgili birimlere yönlendiriyor. AtaGöz, imar aykırılıkları, yeşil alan kontrolü ve afet müdahalelerinde de kullanılacak.

"Sanal Asistan ile hızlı ve etkin iletişim"

Belediyeye yapılan başvuruları hızlandırmak amacıyla geliştirilen "Sanal Asistan" uygulaması da tanıtılan projeler arasında yer aldı. Vatandaşların belediyeyle olan iletişimini kolaylaştıracak yapay zeka destekli sistem, telefonla yapılan çağrılara yanıt vererek şikayet ve talepleri ilgili müdürlüklere yönlendirecek.

"Akıllı Atık Toplama Sistemiyle yüzde 50 tasarruf"

Ataşehir Belediyesi'nin çevre dostu projelerinden biri olan "Akıllı Atık Toplama Sistemi", ilçedeki 400'den fazla çöp konteynerine entegre edilen sensörlerle atık yoğunluğunu takip ediyor. Sistem, çöp toplama araçlarının rotalarını optimize ederek, yakıt tüketimini azaltıyor ve belediyeye yüzde 50'ye varan tasarruf sağlıyor. Ayrıca, konteynerlerdeki olası ısınmaları önceden tespit ederek yangın risklerini en aza indiriyor.

Başkan Adıgüzel, hayata geçirilen projelerin Ataşehir'in daha temiz, güvenli ve yaşanabilir bir kent olmasına katkı sağlayacağını belirterek, "Teknolojiyi en verimli şekilde kullanarak, vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmaya devam edeceğiz." dedi.