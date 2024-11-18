Ataşehir Belediyesi\'nden Gıda Atıkları İçin Farkındalık Etkinlikleri

Güncel

(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında bu yılın teması olan "Gıda Atıkları" konusu üzerine; gıda atıklarının azaltılması, yeniden değerlendirilmesi ve geri dönüşümüne dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinlikleri düzenleyecek.

Ataşehir Belediyesi, atık önleme konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir girişim olan Avrupa Atık Azaltım Haftası'nda (European Week for Waste Reduction) etkinlikler düzenliyor. Bu yılın teması olarak "Gıda Atıkları" başlığı seçilirken, "Gıda Atıklarının Tadı Kaçtı" sloganıyla da Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında 16-24 Kasım 2024 tarihlerinde farkındalık etkinlikleri yapılacak.

Atık azaltım faaliyetlerine destek olmak için Ataşehir Belediyesi de bu haftaya özel çeşitli atölyeler, workshoplar ve panel gibi etkinlikler hazırladı. 21 Kasım'da İnovatif Çevre Eğitim Merkezi'nde "Atıksız Mutfak ve Bokashi Kompostu Yapım Atölyesi" düzenlenecek. 24 Kasım'da da İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde "Gıdamızın Bugünü ve Geleceği" konulu panel yapılacak. Ataşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Çiğdem Kara'nın moderatörlüğünü yapacağı panele, konuşmacı olarak Berat İnci, Nil Tibukoğlu ve Elif Üngör katılacak.

Etkinlik programı şöyle:

Atıksız Mutfak ve Bokashi Kompostu Yapım Atölyesi

Tarih: 21 Kasım 2024 Perşembe Saat: 10.00

Yer: İnovatif Çevre Eğitim Merkezi

Kayıt Linki: https://forms.gle/hFEfcDRZJZBGkN2J7

Gıdamızın Bugünü ve Geleceği Paneli

Gıda Atıklarının Tadı Kaçtı

Tarih: 24 Kasım 2024 Saat: 14.00

Yer: İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi

Moderatör: Çiğdem Kara – Ataşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü

Gıdamızın Bugünü ve Geleceği Gıda İsrafının ve Atıklarının Önlenmesine Dair Öneriler

Konuşmacı: Berat İnci – Fazla ve Gıda Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

GıdAVRUa İsrafı ile Mücadelenin En Güçlü Yönetimi Olarak "Gıda Bankacılığı"

Konuşmacı: Nil Tibukoğlu – Temel İhtiyaç Derneği Genel Müdürü

Gıda Sektöründeki İşletmeler Gıda İsrafına Nasıl Dur Diyebilir?

Konuşmacı: Elif Üngör – Akkomarka Restoran Topluluğu Genel Müdür Yardımcısı – Gıda Mühendisi