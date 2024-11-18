Ataşehir Belediyesi'nden Gıda Atıkları İçin Farkındalık Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ataşehir Belediyesi'nden Gıda Atıkları İçin Farkındalık Etkinlikleri

Ataşehir Belediyesi\'nden Gıda Atıkları İçin Farkındalık Etkinlikleri

Ataşehir Belediyesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında 'Gıda Atıkları' temasıyla farkındalık etkinlikleri düzenleyecek. 16-24 Kasım 2024 tarihlerinde çeşitli atölye ve panel etkinlikleri olacak.

18.11.2024 12:20  Güncelleme: 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında bu yılın teması olan "Gıda Atıkları" konusu üzerine; gıda atıklarının azaltılması, yeniden değerlendirilmesi ve geri dönüşümüne dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinlikleri düzenleyecek.

Ataşehir Belediyesi, atık önleme konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir girişim olan Avrupa Atık Azaltım Haftası'nda (European Week for Waste Reduction) etkinlikler düzenliyor. Bu yılın teması olarak "Gıda Atıkları" başlığı seçilirken, "Gıda Atıklarının Tadı Kaçtı" sloganıyla da Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında 16-24 Kasım 2024 tarihlerinde farkındalık etkinlikleri yapılacak.

Atık azaltım faaliyetlerine destek olmak için Ataşehir Belediyesi de bu haftaya özel çeşitli atölyeler, workshoplar ve panel gibi etkinlikler hazırladı. 21 Kasım'da İnovatif Çevre Eğitim Merkezi'nde "Atıksız Mutfak ve Bokashi Kompostu Yapım Atölyesi" düzenlenecek. 24 Kasım'da da İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde "Gıdamızın Bugünü ve Geleceği" konulu panel yapılacak. Ataşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Çiğdem Kara'nın moderatörlüğünü yapacağı panele, konuşmacı olarak Berat İnci, Nil Tibukoğlu ve Elif Üngör katılacak.

Etkinlik programı şöyle:

Atıksız Mutfak ve Bokashi Kompostu Yapım Atölyesi

Tarih: 21 Kasım 2024 Perşembe Saat: 10.00

Yer: İnovatif Çevre Eğitim Merkezi

Kayıt Linki: https://forms.gle/hFEfcDRZJZBGkN2J7

Gıdamızın Bugünü ve Geleceği Paneli

Gıda Atıklarının Tadı Kaçtı

Tarih: 24 Kasım 2024 Saat: 14.00

Yer: İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi

Moderatör: Çiğdem Kara – Ataşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü

Gıdamızın Bugünü ve Geleceği Gıda İsrafının ve Atıklarının Önlenmesine Dair Öneriler

Konuşmacı: Berat İnci – Fazla ve Gıda Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

GıdAVRUa İsrafı ile Mücadelenin En Güçlü Yönetimi Olarak "Gıda Bankacılığı"

Konuşmacı: Nil Tibukoğlu – Temel İhtiyaç Derneği Genel Müdürü

Gıda Sektöründeki İşletmeler Gıda İsrafına Nasıl Dur Diyebilir?

Konuşmacı: Elif Üngör – Akkomarka Restoran Topluluğu Genel Müdür Yardımcısı – Gıda Mühendisi

Kaynak: ANKA

Belediye, Sağlık, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi'nden Gıda Atıkları İçin Farkındalık Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Türkiye’yi kahreden olayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri bakanlığı harekete geçirdi Türkiye'yi kahreden olayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bakanlığı harekete geçirdi
11:10 Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı
11:06 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
20:16 Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu
20:10 Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı
20:08 Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti
19:37 İstanbul’da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu İstanbul'da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:50 CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 12:51:09. #1.11#
SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi'nden Gıda Atıkları İçin Farkındalık Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.