Ataşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Sağlıklı Su Desteği - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Sağlıklı Su Desteği

Ataşehir Belediyesi, ilçedeki devlet okullarına su arıtma cihazı yerleştirerek öğrencilerin sağlıklı içme suyuna ulaşımını sağlıyor. Proje, Beyoğlu Belediyesi'nden esinlenerek genişletiliyor.

11.11.2024 12:38  Güncelleme: 13:55
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, ilçedeki devlet okullarına öğrencilerin sağlıklı içme suyuna ulaşabilmeleri amacıyla arıtma cihazı yerleştiriyor. Beyoğlu Belediyesi'nden esinlenerek projeyi başlattıklarını belirten Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Beyoğlu Belediyesi'nin başarılı uygulamasından esinlendik ve ilçemizde de bu projeyi genişletmeyi hedefliyoruz. Böyle güzel örnekleri Ataşehir'imizde de hayata geçirmek bizim için büyük mutluluk" dedi.

Ataşehir Belediyesi, eğitimde kaliteyi artırmak ve öğrencilerin her alanda eğitimine katkı sunmak amacıyla ilçede bulunan iki devlet okuluna su arıtma cihazları yerleştirdi. Yerleştirilen cihazlarla okullarda kullanılan sular arıtılarak öğrencilere güvenli ve sağlıklı su temini sağlanması amaçlanıyor. Ataşehir Belediyesi tarafından ilçedeki diğer okullara da talep etmeleri halinde su arıtma cihazlarının kurulacağı bildirildi.

"Beyoğlu Belediyesi'nin başarılı uygulamasından esinlendik"

Okullara su arıtma cihazları yerleştirilmesiyle ilgili açıklama yapan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Ataşehir Belediyesi olarak, öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmeleri için önemli projelere imza atıyoruz. İlçemizde talep eden okullarımıza su arıtma cihazları yerleştirerek, öğrencilerimizin temiz ve güvenli suya erişimini sağlamayı amaçlıyoruz. Verilen bu destekle ilk etapta iki okulumuza bu arıtma cihazlarını yerleştirdik ve ihtiyaç duyan diğer okullara da talep doğrultusunda yerleştirilmesini sağlayacağız" dedi.

Projenin ilk örneğini hayata geçiren Beyoğlu Belediyesi'nden esinlendiklerini belirten Başkan Adıgüzel, "Okullarda öğrencilerimizin sağlıklı içme suyuna ulaşabilmesi için böyle bir projeyi başlattık. Beyoğlu Belediyesi'nin başarılı uygulamasından esinlendik ve ilçemizde de bu projeyi genişletmeyi hedefliyoruz. Böyle güzel örnekleri Ataşehirimizde de hayata geçirmek bizim için büyük mutluluk. Beyoğlu Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı İnan Güney'e ilham veren örnek çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

65 bin adet beslenme paketi ulaştırıldı

Ataşehir Belediyesi, eğitim alanında hayata geçirdiği kurslar, eğitimler, ders destek programları, gündüz bakımevleri, beslenme ile kırtasiye desteği ve okullara su arıtma cihazı sağlama gibi birçok projeyi sürdürerek, öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak geçen günlerde lansmanı gerçekleştirilen Beslenme Paketi Desteği çerçevesinde, bin 500 öğrenciye haftanın 5 günü olmak üzere 65 bin adet beslenme paketi ulaştırıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Sağlıklı Su Desteği - Son Dakika

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