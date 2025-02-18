Ataşehir Belediyesi'nden Polis Meslek Yüksekokulu Hazırlık Kursu

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin "Polis Meslek Yüksekokulu Hazırlık Kursu" için başvurular başladı. Adaylar, kursla polislik mesleğinin başlangıcında gerek duyulan becerileri edinme şansı yakalayacak.

Ataşehir Belediyesi, lise eğitimini tamamlayan ve polis mesleğine yönelmek isteyen öğrenciler için özel bir kurs programı düzenlendi. Polis Meslek Yüksekokulu Hazırlık Kursu'na, liseden mezun olan ve polis olmak isteyen tüm öğrenciler katılım sağlayabilecek.

Öğrenciler, Fiziksel Yeterlilik Sınavı'na hazırlanacak

Parkur eğitimi verilecek kurslarda, öğrencilerin sınavlardaki başarı oranı yükseltilmiş olacak. Polislik Meslek Yüksek Okulu sınavları, Fiziksel Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılacak. Kurs ile öğrenciler yalnızca Fiziksel Yeterlilik Sınavı'na hazırlanmış olacak.

Kursa başvuru için 'sporisleri.mudurlugu@atasehir.bel.tr' adresinden ya da Ataşehir Deprem Parkı Nikah ve Etkinlik Salonu'nda yer alan Spor İşleri Birimi/Öğrenci İşleri'nin Mustafa Kemal Mahallesi 3004. Cadde No: 51 adresinden şahsen başvuru yapılabilecek.