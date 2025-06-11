Ataşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Çamaşırhane Hizmeti

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve ilçede yaşayan üniversite öğrencileri için ücretsiz çamaşırhane hizmetini hayata geçirdi. Örnek Mahallesi'nde hizmet verecek çamaşırhane yarın açılacak.

Temizliğin sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda insanca yaşamın temel haklarından biri olduğu fikrinden hareket eden Ataşehir Belediyesi, bu doğrultuda hayata geçirdiği çamaşırhane hizmeti ile ekonomik zorluk yaşayan bireylerin hijyen ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak.

Tam donanımlı 14 adet yıkama ve kurutma makineleriyle kurulan çamaşırhane, hizmetlerini ücretsiz olarak sağlayacak.

Örnek Mahallesi Semerkant Caddesi Ebrar Sokak No: 31 adresinde hizmet verecek çamaşırhanenin açılışı, yarın saat 14.00'te yapılacak.