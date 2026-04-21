Ataşehir Belediyesi'ne Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınanların Savcılık İşlemleri Başladı

(İSTANBUL) Cuma gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve 19 isim sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürüldü. Gözaltındaki isimlerin savcılık ifadeleri ise öğle saatlerinde başladı.

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonlar kapsamında Ataşehir Belediyesi'ne de cuma gece yarısı operasyon düzenlenmişti. "İhaleye fesat karıştırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet" iddialarıyla düzenlenen operasyonda Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de arasında bulunduğu 20 isim bu sabah Vatan Caddesi'ndeki emniyet binasından sağlık kontrolüne götürüldü. Ardından da Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Gözaltındaki isimlerin savcılık ifadelerinin alınmasına ise öğle saatlerinde başlandı.