Ataşehir Belediyesi'nin Sıfır Atık Projesi ile 12.7 Ton Atık İlaç Toplandı

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve halk sağlığını korumak amacıyla 2020 yılında başlattığı "Sıfır Atık Projesi" ile bu zamana dek toplam 12.7 ton atık ilaç topladı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Atık ilaçların doğru şekilde bertaraf edilmesi, sadece Ataşehir için değil, tüm toplum için sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre oluşturma yolunda atılmış çok önemli bir adım olacak" dedi.

Ataşehir Belediyesi, başlattığı "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık ilaçların doğru bir şekilde bertaraf edilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2020 yılında başlatılan projede, bu zamana kadar 12.7 ton atık ilaç toplayan Ataşehir Belediyesi, iki hafta arayla yaptığı toplamalarla doğaya zararı minimuma indirmeyi amaçlarken, 2024 yılında topladığı 3.2 ton atık ilaçla dikkati çeken bir rakama ulaştı.

Atık ilaçlar 153 noktada toplanıyor

Projede, kullanılmayan veya son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar, kontrollü bir şekilde toplanarak çevreye zarar vermeden bertaraf ediliyor. Proje çerçevesinde ilçede 153 farklı noktaya atık ilaç toplama kutuları yerleştirildi. Bu noktalar arasında eczaneler ve belediyeye ait sağlık merkezleri de bulunuyor. Ataşehir Belediyesi ekipleri, iş birliği yapılan eczanelere ve sağlık merkezlerine yerleştirilen kutuları düzenli aralıklarla kontrol ederek biriken atık ilaçları topluyor.

Çevreye duyarlı toplum bilinci oluşturuluyor

Atık ilaçların doğru şekilde bertaraf edilmesi, hem çevre sağlığı hem de halk sağlığı açısından kritik bir önem taşıyor. Eczanelere yerleştirilen atık ilaç toplama kutularına ilaçlarını güvenli bir şekilde bırakan vatandaşlar, doğanın korunmasına katkı sağlıyor. Bu sayede, atık ilaçların doğaya karışmasının engellenmesiyle, çevre kirliliği ve sağlık riskleri minimuma indiriliyor.

Atık ilaç toplama projesinin doğanın korunmasına sağladığı öneme ve çevre bilincini geliştirmeye yönelik katkısına vurgu yapan Başkan Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Çevre konusundaki bu önemli projemiz sadece bugünü değil, geleceğimizi de göz önünde bulundurarak tasarlanmış bir çalışma. Toplanan atık ilaçlar, belediyemize ait geçici atık depolama alanlarında bir süre güvenli bir şekilde bekletildikten sonra, çevreye zarar vermeyen uygun yöntemlerle bertaraf edilmek üzere ilgili tesislere gönderiliyor. Böylece, atık ilaçlar doğaya karışmadan doğru şekilde imha edilerek çevrenin korunmasına katkı sağlanıyor. O yüzden çevre duyarlılığını artırmak ve daha temiz bir gelecek bırakmak için bu tarz çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Ataşehirli komşularımızın bu konuda gösterdiği duyarlılık, toplum genelinde çevre bilincinin artmasına önemli ölçüde katkı sağlayacak. Atık ilaçların doğru şekilde bertaraf edilmesi, sadece Ataşehir için değil, tüm toplum için sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre oluşturma yolunda atılmış çok önemli bir adım olacak."