Ataşehir Belediyesi’nin Yeni Sosyal Tesisine 'ATA Teras' İsim Verildi

Güncel

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin uygun bütçeli ve kaliteli hizmet anlayışıyla vatandaşlara kapılarını açmaya hazırlanan sosyal tesisinin ismi, halkın katılımıyla belirlendi. Başkan Onursal Adıgüzel'in çağrısıyla gerçekleştirilen anket sonucunda restoranın adı "ATA Teras" oldu.

Ataşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda ilçedeki ilk sosyal tesis restoranının açılışı için gün sayıyor. Halkın bütçesine uygun, kaliteli hizmet sunmayı amaçlayan bu yeni tesisin adı, vatandaşların katılımıyla yapılan anket sonucunda belirlendi. Başkan Adıgüzel'in çağrısıyla gerçekleştirilen oylama sonucunda sosyal tesis restoranı "ATA Teras" ismini aldı. Ata Teras, kısa süre içinde kapılarını açarak hizmet vermeye başlayacak.

Yüzde 31,8 oy oranıyla seçildi

Restoranın ismini belirlemek için yapılan ankette "ATA Teras" yüzde 31,8 oy oranıyla en çok tercih edilen isim oldu. Diğer isim önerileri arasında "ATA Restoran" (yüzde 28,2), "ATA Gusto" (yüzde 19,1), "ATA Şef" (yüzde 12,6) ve "Şehir Restoran" (yüzde 8,3) yer aldı. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla vatandaşların karar sürecine dahil edildiği anket büyük ilgi gördü.

Ataşehir Bulvarı üzerinde konumlanan ATA Teras, lezzetli ve ekonomik menüsüyle ilçe sakinlerinin yeni buluşma noktası olacak. ATA Kafeler ile ilçede 400 binden fazla kişiye hizmet veren Ataşehir Belediyesi, bu yeni sosyal tesisle daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. Vatandaşların bütçesine dost fiyatlarla kaliteli hizmet sunacak ATA Teras, sıcak ve samimi atmosferiyle ilçe sakinlerinin vazgeçilmez mekanlarından biri olacak.