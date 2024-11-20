Ataşehir Belediyesi Temizlik Çalışmalarıyla Çevre Sağlığını Koruyor

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede yaşam kalitesini artırmak ve çevre sağlığını korumak amacıyla temizlik hizmetlerini sürdürüyor. 400 kişilik temizlik ekibiyle ilçede her gün bin 674 noktada çalışmayı sürdüren belediye, günde ortalama 500 tona yakın çöp toplayarak bertaraf ediyor.

Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki yaşam alanlarını temiz ve sağlıklı tutmak amacıyla geniş çaplı temizlik hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede; yedi bulvar, 175 cadde, 1491 sokak ve bir küme alan olmak üzere toplam bin 674 noktada temizlik işlemleri gerçekleştiriyor.

Çalışmalarla günde ortalama 500 tona yakın çöp toplanarak çevre temizliğini sağlanırken, ilçe genelinde evsel atıkların dışında, hafriyat ve ağaç atıkları da düzenli olarak toplanıyor. Bu atıklar, hem çevre sağlığına zarar vermemesi için toplandığı gibi ilçenin temizliğini sürdürülebilir bir şekilde sağlamak amacıyla da belirli bir düzen içinde toplanıyor.

Günde ortalama 100 konteynerde yıkama işlemi

Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçedeki çöp konteynerlerini de düzenli olarak temizliyor. Günde ortalama 100 konteynerde yıkama işlemi gerçekleştirerek, konteynerlerin biriken çöp artıklarından ve bakterilerden arındırılması sağlanıyor. Çöp konteynerlerinin hijyenik olmasının, çevre sağlığını korumada ve olası hastalıkların önlenmesinde kritik bir önemi bulunuyor.

İbadethaneler de düzenli olarak temizleniyor

Ataşehir Belediyesi, ilçedeki ibadet yerlerinin temizliğine de özen gösteriyor. İlçedeki camiler ve cemevlerinin temizliği her hafta çarşamba, perşembe ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla ibadet alanlarının hijyenik bir şekilde kullanılması sağlanıyor ve vatandaşların ibadetlerini sağlıklı koşullar altında yerine getirmelerine destek veriyor.

Hafriyat ve ağaç atıkları günlük alınıyor

Evsel atıkların dışında, hafriyat ve ağaç atıkları da Ataşehir Belediyesi'nin temizlik çalışmalarının bir parçası olarak her gün toplanıyor. Hafriyat, inşaat ve yıkım atıkları, ağaç kesimi ve budama işlemlerinden kalan atıklar, çevreye zarar vermemesi için uygun şekilde bertaraf ediliyor.

Mahallelerdeki ortak kullanım alanları, parklardaki oyun alanları, kamuya açık alanlar ve özellikle çocukların yoğun olarak bulunduğu bölgeler de kapsamlı şekilde dezenfekte ediliyor. Bu uygulamalar ile halk sağlığını korumanın yanı sıra bakteriyel ve viral enfeksiyonların yayılmasının da önüne geçiliyor.