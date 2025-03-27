Ataşehir Belediyesi Uygun Fiyatlı Sosyal Alanlar Oluşturuyor

(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi'nin ilçe halkına uygun ücretlerle keyifli bir sosyal ortam sağlamak amacıyla kurduğu ATA Kafelerin sayısı hızla artmaya devam ederken, ilçenin ilk sosyal tesis restoranı ATA Teras'ın açılışı için de geri sayım başladı.

Ekonomik koşulların her geçen gün zorlaştığı bir dönemde uygun fiyatlı, temiz ve kaliteli hizmet sunan ATA Kafeler, vatandaşların sosyal alanlara erişimini kolaylaştırıyor.

Kısa süre içerisinde İstanbul Ataşehir'de 5 şubeye ulaşan ATA Kafeler; Barbaros Mahallesi'nde İnovata Girişimcilik Merkezi, İçerenköy Mahallesi'nde İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi, Atatürk Mahallesi'nde Atapark ile Amfili Park ve Örnek Mahallesi'nde de Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde müşterileriyle buluşuyor.

"Uygun fiyatlı menüsü ile en uğrak noktalar haline geldi"

Ataşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Ataşehir Kültür ve Eğitim A.Ş. bünyesinde hizmete açılan ATA Kafeler; bütçe dostu menüsüyle, yenilenen logosu ve konseptiyle Ataşehir'in en uğrak noktaları haline geldi.

Aileleriyle, arkadaşlarıyla, komşularıyla keyifli bir sohbet, koyu bir muhabbet için Ata Kafelerde bir araya gelen çay ve kahve tutkunları; neredeyse yarı fiyatına hesap ödeyerek bütçelerini koruyorlar.

"İlk sosyal tesis restoranıAta Teras için geri sayım başladı"

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ilçeye yeni sosyal alanlar kazandırmaya devam eden Ataşehir Belediyesi, Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı üzerinde hizmet vermeye başlayacak ATA Teras'ın açılışı için de geri sayıma başladı.

Ataşehir Belediyesi'nin ilk restoranı olma özelliğini taşıyan "Ata Teras"; modern tasarımı, lezzetli yemekleri ve uygun bütçeli menüsüyle Ramazan ayının hemen ardından hizmet vermeye başlayacak.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in öncülüğünde hayata geçirilen bu sosyal tesisler, sıcak ve samimi atmosferleriyle vatandaşlara keyifle vakit geçirebilecekleri alanlar sunuyor.