Ataşehir'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

(İSTANBUL) - Ataşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla birçok etkinlik düzenlendi. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Gençliğe bırakılan bu büyük emanete sahip çıkmaya, her adımda Cumhuriyet'i büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, gün boyu süren programlarla ilçelilere renkli bir bayram yaşattı.

Kutlama programı büyük bir coşku, marş ve şarkılar eşliğinde "Gençlik Yürüyüşü" ile başladı. Sabah saat 09.00'da Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) önünden başlayan korteje, Başkan Adıgüzel ile eşi Elif Duygu Adıgüzel'in yanı sıra yüzlerce ilçe sakini katıldı.

Kortejin ardından çelenk sunma töreninde Ulu Önder Atatürk ve tüm milli mücadele kahramanları saygıyla anıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Adıgüzel, şunları söyledi:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yürüyüşümüzü ve çelenk sunum törenimizi büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Gençliğe bırakılan bu büyük emanete sahip çıkmaya, her adımda Cumhuriyet'i büyütmeye devam edeceğiz. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızın hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, 19 Mayıs Bayramı'mızı kutluyorum."

Bayram her mahalleye taşındı

TIR konvoyu ve bando gösterileri, tüm mahallelere ulaşarak 19 Mayıs ruhunu taşıdı. Bando takımının seslendirdiği marşlara Ataşehirliler de eşlik ederek, bayram coşkusunu yaşadı.

Çamoluk Spor Kulübü'nün "Geleneksel Keşkek Günü" etkinliğine de katılan Adıgüzel, genç sporcular ve Ataşehirlilerle bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı. Etkinlikte sporun birleştirici gücüne dikkati çeken Adıgüzel, "Cumhuriyet değerleriyle büyüyen gençlerimizle birlikte, sporun ruhunu Ataşehirimizde yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Şöleni

Bayramın en renkli etkinliklerinden "19 Mayıs Gençlik Şöleni", İBB Deprem Parkı'nda gerçekleştirildi. Müzik, spor ve dayanışma temalarıyla dolu şölende gençlerin bayram coşkusu doruğa çıktı. Etkinliğe katılan Adıgüzel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere emanet ettiği bu özel günde Ataşehirimizin pırıl pırıl gençleriyle bir araya gelmekten mutluluk duydum. İyi ki varsınız gençler" ifadelerini kullandı.

Gençlik konserine yoğun ilgi

İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde 18 Mayıs Pazar akşamı düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Konseri ise izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası ve Yücel Elmas Korosu'nun sahne aldığı konser yoğun ilgi gördü.