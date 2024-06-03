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Ataşehir'de 6 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İnönü Mahallesi'nde araç bakım servisinden test için çıkartılan 34 GIZ 077 plakalı otomobil, Kartal Caddesi'nde ilerlerken ara sokaktan çıkan 34 HPY 473 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın ardından savrulan otomobil, park halindeki başka bir otomobile daha çarptı.

Park halindeki otomobilin de diğer araçlara çarptığı kazada, 6 otomobil hasar gördü, ara sokaktan çıkan aracın sürücüsü ise yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldıktan sonra cadde trafiğe açıldı.