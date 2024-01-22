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Ataşehir'de demir çelik atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Ataşehir'de demir çelik atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Ataşehir'de bulunan bir demir çelik atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, bitişiğindeki depo ve iş yerine sıçradığı için büyük hasara neden oldu.

Ataşehir\'de demir çelik atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
22.01.2024 - 15:45,
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Ataşehir'de demir çelik atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ferhatpaşa Mahallesi 11. Sokak'ta bulunan iki katlı atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Ataşehir, Bakkalköy, Dudullu, Sultanbeyli ve Kartal'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, atölyenin bitişiğindeki ahşap malzemelerin konulduğu depo ile arkasındaki iş yerine sıçradı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iş yerlerinde büyük hasar oluştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ataşehir'de demir çelik atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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