Ataşehir'de Deprem İçin Hazırlık: Yeni Konteyner Yerleştirildi

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(İSTANBUL) - Deprem riskine karşı hazırlık çalışmalarını sürdüren Ataşehir Belediyesi, ilçedeki 17 mahalleye deprem konteynerleri yerleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda dördüncü konteyner, Ferhatpaşa Mahallesi'ne yerleştirildi.

1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Ataşehir Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin farklı noktalarına konumlandırılacak deprem konteynerlerinin dördüncüsü Ferhatpaşa Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı'na yerleştirilirken diğer mahalleler için de çalışmalar sürdürülüyor.

Olası bir depremde hayat kurtaracak araç ve gereçlerin bulunduğu deprem konteynerlerinin içerisinde seyyar aydınlatma takımı, jeneratör, delici ve kırıcı matkap, kazma-kürek, çekiç-balyoz, yangın söndürme tüpü, ilk yardım seti, katlanabilir sedye, megafon, termal battaniye, soğuk iklim çadırı ve su deposu gibi 50 parça malzeme bulunuyor.

AFAD standardına göre hazırlanan deprem konteynerlerinin içerindeki malzemelerin kontrolleri ve bakımları da Belediye tarafından belli periyotlarla yapılıyor.