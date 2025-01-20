Ataşehir'de Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği Yeni Binasında Hizmete Girdi - Son Dakika
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Ataşehir'de Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği Yeni Binasında Hizmete Girdi

Ataşehir\'de Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği Yeni Binasında Hizmete Girdi

Ataşehir Belediyesi'nin modern altyapıya sahip Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği yeni binasında hizmet vermeye başladı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, polislininin geniş hizmet yelpazesinin ilçe sakinlerine en iyi sağlık hizmetlerini sunmayı amaçladığını belirtti.

20.01.2025 14:12  Güncelleme: 14:21
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(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği, yeni binasında hizmet vermeye başladı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği'nin modern altyapısı ve uzman sağlık ekibiyle hizmet vermeye başlaması, vizyonumuzun bir yansımasıdır. Yeni binamızda sunulan geniş hizmet yelpazesiyle, vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetlerini sunmayı sürdüreceğiz" dedi.

Ataşehir Belediyesi, Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği'ni modern bir yapıya kavuşturdu. Yeni binasında hizmet vermeye başlayan poliklinik, uzman ekibi ve özel hizmetleriyle vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor.

Yeni binasında yakın zaman önce hizmet vermeye başlayan Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği, sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak sağlıyor. Poliklinik, ilçede yaşayan vatandaşların sağlık ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin bir şekilde destek oluyor. Yeni binasında daha geniş bir alanda hizmet vermeye başlayan poliklinik, çocuk sağlığı ile kadın hastalıkları bölümleriyle destek veriyor. Ayrıca poliklinikte psikolog tarafından Aile Hizmeti Desteği de sağlanıyor. Tüm bu hizmetlerin dışında, poliklinikte pansuman ve enjeksiyon gibi temel sağlık hizmetleri de vatandaşların reçeteleriyle gelmeleri halinde gerçekleştiriliyor.

"Vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetlerini sunmayı sürdüreceğiz"

İlçedeki her yaştan bireyin kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi amacıyla sağlık alanında önemli projeler geliştirdiklerini belirten Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, yeni merkezle ilgili "Sağlık, her toplumun en önemli önceliğidir. Ataşehir Belediyesi olarak, halkımıza daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmetleri sunma hedefiyle önemli yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği'nin modern altyapısı ve uzman sağlık ekibiyle hizmet vermeye başlaması, bu vizyonumuzun bir yansımasıdır. Yeni binamızda sunulan geniş hizmet yelpazesiyle, vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetlerini sunmayı sürdüreceğiz. Sağlık alanındaki bu yatırımlar, ilçemizde her yaştan bireyin daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için önemli bir adım oluşturmaktadır. Ataşehir'i daha sağlıklı bir yer haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir'de Ferhatpaşa Sağlık Polikliniği Yeni Binasında Hizmete Girdi - Son Dakika

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