Ataşehir'de Hafif Ticari Araç, Tek Katlı Eve Çarptı - Son Dakika
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Ataşehir'de Hafif Ticari Araç, Tek Katlı Eve Çarptı

Ataşehir\'de Hafif Ticari Araç, Tek Katlı Eve Çarptı

Ataşehir'de, Hamza V. idaresindeki 41 AAE 350 plakalı hafif ticari araç, Ferhatpaşa Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde bulunan tek katlı eve çarptı. Kaza sonucunda evin duvarı yıkıldı ancak içeride kimsenin olmadığı belirlendi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü ise sağlık görevlilerince ayakta tedavi edildi ve araç çekiciyle kaldırıldı.

25.02.2024 19:15
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Ataşehir'de, hafif ticari aracın çarptığı tek katlı evde hasar oluştu.

Hamza V. idaresindeki 41 AAE 350 plakalı hafif ticari araç, Ferhatpaşa Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde müstakil tek katlı eve çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpma nedeniyle evin duvarı yıkılırken kaza sırasında içeride kimsenin olmadığı öğrenildi.

Sürücü sağlık görevlilerince ayakta tedavi edilirken araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA

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