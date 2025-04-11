Ataşehir'de İkinci Kent Bostanı Projesi Başlatıldı

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, bölgedeki yeşil alan projeleri kapsamında ikinci kent bostanını hayata geçirmek amacıyla Mevlana Mahallesi'nde başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

Ataşehir Belediyesi, "Kent Bostanı" projesiyle, vatandaşlara hem tarımsal üretim alanı hem de doğayla iç içe, huzurlu ve sosyal bir ortam sunuyor. İlçenin ikinci bostanı için Mevlana Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Adıgüzel, sosyal medya hesapları üzerinden projenin son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Adıgüzel, "İkinci kent bostanımızı hayata geçirmek için Mevlana Mahallemizde çalışmalara başladık. En kısa sürede hazırlıkları tamamlayarak komşularımızın hizmetine açacağız" dedi.

Proje sayesinde vatandaşlar, belirli alanlarda sebze yetiştirebiliyor, doğal ürünlerle sağlıklı bir yaşam sürme imkanı buluyor. Projeyle, yeşil alanların artırılması ve şehirde sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesi de hedefleniyor.

Kent bostanlarının kurulumu, vatandaşların sağlıklı gıdalara erişimini kolaylaştırırken, çevre dostu bir yaklaşım benimsenerek sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturuluyor.

Projenin tamamlanmasıyla, Mevlana Mahallesi'ndeki yeni kent bostanı, bölge sakinlerinin organik ürünler yetiştirmeye başlamaları için büyük bir fırsat sunacak.