Ataşehir'de Metal İmalathanesinde Yangın
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ataşehir'de Metal İmalathanesinde Yangın

21.03.2026 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de metal imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü. Hasar var.

ATAŞEHİR'de 2 katlı metal imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 2 katlı metal üretimi yapan iş yerinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangında dumanlar kısa sürede tüm binayı kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri ise merdiven aracıyla yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Güvenlik, Ataşehir, İtfaiye, Güncel, Olay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 21.03.2026 17:11:36.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.