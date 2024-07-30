Ataşehir'de Motokurye Kapkaççısı Yakalandı

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Ataşehir'de çaldığı motosikletle otobüs durağında bekleyen kadının cep telefonunu alarak kaçan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Esatpaşa Mahallesi'nde gerçekleşen kapkaç olayının aydınlatılması ve şüphelinin yakalanması için çalışma yapıldı.

Bir motosikletle otobüs durağına yaklaşan zanlının, burada bekleyen S.E'nin elinden cep telefonunu çalarak kaçtığını belirleyen ekipler, 32 ayrı güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelinin Ö.A. olduğunu tespit etti.

Ayrıca 26 ayrı kamera kaydını da inceleyen ekipler, Ö.A'nın kapkaç sırasında kullandığı motosikleti de aynı gün gece saatlerinde Örnek Mahallesi'nden çaldığını belirledi.

Ekipler, Ö.A'yı aynı gün Aşık Veysel Mahallesi'ndeki bir sokakta yakaladı. Çalıntı motosiklet ise Barbaros Mahallesi'ndeki bir otoparkta gizlenmiş halde ele geçirildi.

Emniyette, 16 ayrı hırsızlık ve gasp suçundan kaydı bulunan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.