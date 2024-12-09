Ataşehir'de Trafik Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
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Ataşehir'de Trafik Kazası: İki Yaralı

Ataşehir\'de Trafik Kazası: İki Yaralı

Ataşehir TEM Yenisahra kavşağında meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil başka bir araca çarptı ve bariyere saplandı. Olayda iki kişi yaralandı.

09.12.2024 14:48  Güncelleme: 14:54
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ATAŞEHİR TEM Yenisahra kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, başka bir otomobile çarptıktan sonra yol ayrımındaki bariyere saplandı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza 12.45 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir Yenisahra kavşağında meydana geldi. Edirne yönüne giden Emirhan Akpolat idaresindeki 34 EA 3469 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BPY 562 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 EA 3469 plakalı araç, yol ayrımındaki bariyere saplandı. Kazanın ardından bariyere saplanan araçta yangın çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, bir taraftan motor kısmındaki yangını söndürürken, bir taraftan da araç içerisinde sıkışan sürücü Emirhan Akpolat ve ismi öğrenilemeyen yolcuyu bulundukları yerden çıkardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı aksarken, polis ekipleri araç geçişlerini kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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