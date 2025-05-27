Ataşehir'de Üreten Kadınlar Yıl Sonu Sergisi'nde Buluşuyor - Son Dakika
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Ataşehir'de Üreten Kadınlar Yıl Sonu Sergisi'nde Buluşuyor

27.05.2025 16:55  Güncelleme: 17:30
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Ataşehir Belediyesi'ne bağlı Ataevleri'nde düzenlenen hobi kurslarına katılan kadınların el emeği ürünleri, 'Üreten Kadınların İzi' sergisi ile 27-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında sergilenecek. Serginin açılışı Ataşehir Belediyesi Başkanı Onursal Adıgüzel tarafından gerçekleştirildi.

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'ne bağlı Ataevleri'nde düzenlenen hobi kurslarına katılan kadınların el emeği ürünlerinden oluşan "Üreten Kadınların İzi" yıl sonu sergisi, 27-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nin dördüncü katında sergilenecek.

Ataşehirli kadınların, Ataevleri'nde aldıkları eğitimlerle yıl boyunca emek vererek ürettikleri; dikişten çiniye, geri dönüşümden karakaleme uzanan el emeği ürünler, "Üreten Kadınların İzi" isimli yıl sonu sergisi aracılığıyla meraklılarıyla buluşuyor.

Serginin açılışı, Ataşehir Belediyesi Başkanı Onursal Adıgüzel ve eşi Elif Duygu Adıgüzel'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Tüm kursiyerlere ve öğretmenlere hazırladıkları el emeği ürünler için teşekkür ederek serginin açılış kurdelesini kesen Adıgüzel, "Üreten kadınların emeğini görünür kılmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Kadınların üretim gücünü yansıtan bu anlamlı serginin açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ataşehir'de öğrenmekten, üretmekten ve paylaşmaktan vazgeçmeyen herkesin yanında olacağız. Tüm komşularımızı, öğrenmenin ve üretmenin en güzel örneklerinin yer aldığı bu sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi.

Ataşehir Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren sekiz Ataevi'nde eğitim alan toplam 866 kursiyerin; dikiş, kalıp, mefruşat, örgü, takı/keçe, tığ örgü, çanta, çini, seramik, boho, karakalem ve geri dönüşüm gibi çeşitli alanlarda hazırladıkları ürünler, 29 Mayıs Perşembe gününe kadar Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir'de Üreten Kadınlar Yıl Sonu Sergisi'nde Buluşuyor - Son Dakika

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