Atatürk, 86. Yılında İzmir'de Anıldı - Son Dakika
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Atatürk, 86. Yılında İzmir'de Anıldı

Atatürk, 86. Yılında İzmir\'de Anıldı

Atatürk'ün vefatının 86. yılı İzmir'de çeşitli etkinliklerle kutlandı, Vali Elban önemli vurgular yaptı.

10.11.2024 13:03
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BÜYÜK Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 86'ncı yıl dönümünde İzmir'de anıldı. Anma programında konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Atatürk gibi bir lidere sahip olan insanlar olarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak zorundayız. Bunun için çalışmalıyız" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreni düzenlendi. İzmir Valisi Süleyman Elban'ın İzmir Valiliği'nin çelengini bırakmasının ardından Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın çelenkleri anıta konuldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği bazı önemli sözlerin okunması sonrası saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı eşliğinde bayrağın göndere çekilmesi ve yarıya indirilmesinin ardından tören programı sona erdi. Ardından Konak'taki Sabancı Kültür Merkezi'nde İzmir Valiliği'nin düzenlediği bir program sunuldu. Sinevizyon gösteriminin ardından öğrenci Serhat Angun 'Unutmayacağız' adlı şiiri seslendirdi.

'ÇOK İYİ BİR ASKERDİ'

Anma programında konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, Atatürk'ün hayata zorluklarla başlamış biri olduğuna dikkat çekip, "Atatürk fedakarlık demek. O çok iyi bir asker. Türk ordusunun her yönüyle takip ettiği bir askerdi. Çanakkale'de, Filistin'de, Suriye'de, Sakarya'da Büyük Taarruz'da ön sıralarda yer almış, askere örnek olmuş biriydi. Bu sayede mareşallik rütbesine ulaşmıştı" dedi.

Atatürk'ün bir kahraman olduğunu dile getiren Vali Elban, şöyle devam etti:

"Atatürk birçok çalışmada insanlığın medeni ülkeler arasında yer alması için mücadele etmiştir. Savaş meydanındaki kahramanlıklardan sonra sulh döneminde de inkılaplar ile mücadelesini devam ettirmiştir. Devlet kuran bir lider ama çok yenilikçidir. Kadına seçme seçilme gibi haklar vererek, ülkemizi Avrupa ülkelerinin önüne geçirmiştir. Harf devrimiyle atılım yapmıştır. Geniş ufuklu bir lider olduğunu hepimiz biliyoruz. Tüm insanlık onun her yönüyle iyi bir lider olduğunu kabul etmiştir. Tüm mazlum milletlerin umududur. Onun yolunda bağımsızlık mücadelesi vermişlerdir. Atatürk sevilen bir liderdir. Ebediyete intikal edişinin ardından 86 yıl geçmiş olmasına rağmen hepimiz yeni cenaze törenindeymişiz gibi kendisini rahmetle anıyoruz. Böyle bir lidere sahip olan insanlar olarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak zorundayız. Bunun için çalışmalıyız."

Programın son kısmında Karşıyaka Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdikten sonra 'O Mustafa Kemal' oratoryosunu sahneledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Atatürk, 86. Yılında İzmir'de Anıldı - Son Dakika

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