Atatürk Büstüne Saldırı: Tutuklama

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TUTUKLANDI

Erzurum'da bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünü balta ile kıran ve daha sonra polis tarafından yakalanan Yusuf Erişkin (39), işlemleri sonrası 5816 sayılı 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan tutuklandı. Erişkin, sulh ceza hakimliğindeki savunmasında, "Atatürk büstüne zarar verdim. Olay günü Erzurum Oto Sanayi Sitesi'ndeki iş yerimden yanıma ağaç saplı baltayı alarak ayrıldım. Yıldızkent semtinde bulunan Borsa İstanbul Ortaokulu'na giderek bahçesindeki Atatürk büstüne elimdeki balta ile vurarak parçaladım. Bu olay yaklaşık 10 saniye sürdü. Atatürk büstüne anlık olarak verdiğim bir karar sonucu, sevmediğim için zarar verdim. Eylemi gerçekleştirmek için beni yönlendiren herhangi biri ya da birileri olmadı. Kendi irademle yaptım" dedi.