Atatürk\'e Hakaretten Tutuklama

Eskişehir'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, hakaret içerikli bir videonun sosyal medya platformlarında yayımlanması üzerine harekete geçti.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen şüphelinin B.A. (66) olduğunu belirledi.
Kısa sürede gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
B.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
