Atatürk Portresi Sergisi Anıtkabir'de - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Atatürk Portresi Sergisi Anıtkabir'de

Atatürk Portresi Sergisi Anıtkabir\'de

Anıtkabir'de açılan sergide tarihi Atatürk portresi yoğun ilgi gördü, duygulu anlar yaşandı.

12.11.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Anıtkabir'de ziyarete açılan "Orijinal Atatürk Portresi Sergisi"ndeki ders kitaplarının ilk sayfalarında ve okul duvarlarında yer alan tarihi Atatürk portresinin orijinali yoğun merak uyandırıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ders kitaplarının ilk sayfalarında ve okul duvarlarında yer alan tarihi Atatürk portresinin orijinali, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'de ziyarete açıldı.

Ressam Şeref Sonel tarafından Atatürk'ün bir fotoğrafı üzerinden sulu boya renklendirme tekniğiyle yapılmış ve o tarihten bu yana okulların sınıf duvarlarında, ders kitaplarının ilk sayfalarında yer alan portre, Anıtkabir'e gelen ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Eğitim camiasında önemli yeri olan portrenin orijinalini görenler duygu dolu anlar yaşarken portreyi görünce öğrencilik yıllarına döndüklerini ifade eden ziyaretçiler de sergiden dolayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Portrenin değerini ortaya koyan rapor da sergileniyor

Tarihi portrenin yanı sıra eserin değerini ortaya koyan ıslak imzalı "Atatürk Portresi Raporu" başlıklı belge de sergide yer alıyor.

1961 yılında Ankara'da Kızılay Derneği binasında toplanan Atatürk'ün manevi kızı Prof. Dr. Afet İnan başkanlığında Harp Tarihi Dairesi Tarih Yazarı Uzmanı Tevfik Bıyıklıoğlu, Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Kızılay Derneği Müşavir Mimarı Muhittin Güreli, Ressamlar Derneği Başkanı Turgut Zaim ve Ressamlar Derneği'nden Ressam Rami Uluer'den oluşan 6 kişilik komisyonun raporunda, Atatürk'ün fotoğrafının 75x95 ebadında büyütülmesiyle ressam Şeref Sonel tarafından sulu boya renklendirme tekniğiyle yapılan portrenin, o güne kadar yapılmış tüm Atatürk resimlerinden daha önemli ve kıymet biçilemeyecek bir eser olduğu belirtiliyor.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü zihinlerin ortak değeri kılan tarihi fotoğrafın, orijinaline uygun olarak çizildiğine dair komisyon raporunda şu ifadelere de yer veriliyor:

"Zevattan müteşekkil heyetimiz toplanarak ressam Şeref Sonel tarafından bir fotoğraftan büyütülüp renklendirilmiş 75x95 ebadındaki Atatürk portresini tetkik ederek aşağıdaki sonuçlara varmıştır; Bu tablo tamamen tarihidir, yani Büyük Atatürk'ün o zamanki halini aslına tamamen uygun olarak ifadelendirmektedir. Yüz, göz ve saç rengi tamamıyla gerçeğe uygundur. İşleniş tarzı itibarıyla şimdiye kadar görülen Atatürk resimlerinin hepsinden daha üstün ifadelidir. Bu portrede Atatürk'ün iradesini, kudretini, azmini, asaletini, zekasını, sevimliliğini ve büyük insanlığını bir arada görmek ve duymak mümkündür. Portrede kullanılan renkler gayet ahenkli ve iyi kıymetlendirilmişlerdir."

Komisyon raporunda ayrıca, "Netice: Bu eser yalnız tarihi kıymet olarak değil, aynı zamanda Türk milletine ve sanatkarlarına hakiki Atatürk'ü göstermesi bakımından kıymet biçilemeyecek değerde bir eserdir. Bu portrenin aslının taşıdığı kıymetlerden hiç kaybetmeden teksirinin temini çok mühimdir. Bu şaheser portrenin sahasında dünyaca şöhret yapmış ve güven kazanmış bir müesseseye büyük Ata'mızın ululuğuna yaraşır bir hassasiyetle çoğaltılması şarttır." değerlendirmesi de yer alıyor.

Sergi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü, Kültür Sanat, Etkinlikler, Anıtkabir, 10 Kasım, Kültür, Eğitim, Güncel, Ressam, ankara, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk Portresi Sergisi Anıtkabir'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:00 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi
14:52 Esenyurt’ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü Esenyurt'ta imam nikahlı eşini, başkasıyla basan adam deliye döndü
14:09 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz
13:55 İbrahim Yılmaz’ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu İbrahim Yılmaz'ın nasıl dolandırıcılık yaptığını anlattığı anlar gündem oldu
12:15 Çin’de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
22:03 Bitcoin tarihinde ilk kez 85 bin doları aştı Bitcoin tarihinde ilk kez 85 bin doları aştı
22:00 Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti
21:57 Teknik direktöre küfür eden hakeme düdüğünü astırdılar Teknik direktöre küfür eden hakeme düdüğünü astırdılar
21:49 Ekipleri harekete geçiren görüntü Ekipleri harekete geçiren görüntü
21:02 Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye’de çıkarılıyor Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor
20:40 Selda Bağcan’ın son hali sevenlerini korkuttu Selda Bağcan'ın son hali sevenlerini korkuttu
20:26 Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 16:24:32. #1.11#
SON DAKİKA: Atatürk Portresi Sergisi Anıtkabir'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.