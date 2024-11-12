Atatürk Portresi Sergisi Anıtkabir\'de

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Anıtkabir'de ziyarete açılan "Orijinal Atatürk Portresi Sergisi"ndeki ders kitaplarının ilk sayfalarında ve okul duvarlarında yer alan tarihi Atatürk portresinin orijinali yoğun merak uyandırıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ders kitaplarının ilk sayfalarında ve okul duvarlarında yer alan tarihi Atatürk portresinin orijinali, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'de ziyarete açıldı.

Ressam Şeref Sonel tarafından Atatürk'ün bir fotoğrafı üzerinden sulu boya renklendirme tekniğiyle yapılmış ve o tarihten bu yana okulların sınıf duvarlarında, ders kitaplarının ilk sayfalarında yer alan portre, Anıtkabir'e gelen ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Eğitim camiasında önemli yeri olan portrenin orijinalini görenler duygu dolu anlar yaşarken portreyi görünce öğrencilik yıllarına döndüklerini ifade eden ziyaretçiler de sergiden dolayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Portrenin değerini ortaya koyan rapor da sergileniyor

Tarihi portrenin yanı sıra eserin değerini ortaya koyan ıslak imzalı "Atatürk Portresi Raporu" başlıklı belge de sergide yer alıyor.

1961 yılında Ankara'da Kızılay Derneği binasında toplanan Atatürk'ün manevi kızı Prof. Dr. Afet İnan başkanlığında Harp Tarihi Dairesi Tarih Yazarı Uzmanı Tevfik Bıyıklıoğlu, Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Kızılay Derneği Müşavir Mimarı Muhittin Güreli, Ressamlar Derneği Başkanı Turgut Zaim ve Ressamlar Derneği'nden Ressam Rami Uluer'den oluşan 6 kişilik komisyonun raporunda, Atatürk'ün fotoğrafının 75x95 ebadında büyütülmesiyle ressam Şeref Sonel tarafından sulu boya renklendirme tekniğiyle yapılan portrenin, o güne kadar yapılmış tüm Atatürk resimlerinden daha önemli ve kıymet biçilemeyecek bir eser olduğu belirtiliyor.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü zihinlerin ortak değeri kılan tarihi fotoğrafın, orijinaline uygun olarak çizildiğine dair komisyon raporunda şu ifadelere de yer veriliyor:

"Zevattan müteşekkil heyetimiz toplanarak ressam Şeref Sonel tarafından bir fotoğraftan büyütülüp renklendirilmiş 75x95 ebadındaki Atatürk portresini tetkik ederek aşağıdaki sonuçlara varmıştır; Bu tablo tamamen tarihidir, yani Büyük Atatürk'ün o zamanki halini aslına tamamen uygun olarak ifadelendirmektedir. Yüz, göz ve saç rengi tamamıyla gerçeğe uygundur. İşleniş tarzı itibarıyla şimdiye kadar görülen Atatürk resimlerinin hepsinden daha üstün ifadelidir. Bu portrede Atatürk'ün iradesini, kudretini, azmini, asaletini, zekasını, sevimliliğini ve büyük insanlığını bir arada görmek ve duymak mümkündür. Portrede kullanılan renkler gayet ahenkli ve iyi kıymetlendirilmişlerdir."

Komisyon raporunda ayrıca, "Netice: Bu eser yalnız tarihi kıymet olarak değil, aynı zamanda Türk milletine ve sanatkarlarına hakiki Atatürk'ü göstermesi bakımından kıymet biçilemeyecek değerde bir eserdir. Bu portrenin aslının taşıdığı kıymetlerden hiç kaybetmeden teksirinin temini çok mühimdir. Bu şaheser portrenin sahasında dünyaca şöhret yapmış ve güven kazanmış bir müesseseye büyük Ata'mızın ululuğuna yaraşır bir hassasiyetle çoğaltılması şarttır." değerlendirmesi de yer alıyor.

Sergi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne kadar ziyaret edilebilecek.