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(İSTANBUL)- Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 86'ıncı ölüm yıl dönümünde Sancaktepe'de düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Sancaktepe'de anıldı. Anma törenine Sancaktepe Kaymakam Vekili Bekir Dınkırcı, Belediye Başkanı Alper Yeğin, Garnizon Komutanı, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk büstüne çelenk konması ile başlayan törende saat 09.05'te siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi konferans salonunda öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan anma töreninde günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak şiirler okundu. Anma töreni öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan gösteri ile son buldu.