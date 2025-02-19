Atatürk Töreni İle İlgili İhraç Kararı İptal Edildi

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Haber: Aylin Dal/Ogün Akkaya

(ANKARA) - Erzurum 1. İdare Mahkemesi, Tuzla Piyade Okullar Komutanlığında 10 Kasım 2023'teki Atatürk'ü Anma Töreni'nde "Atatürk fotoğrafı takmayan" teğmene tepki gösterdiği için ihraç edilen S.Ç hakkındaki, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun ihraç kararını iptal etti.

Tuzla Piyade Okulundaki geçen yıl yaşanan "Atatürk" fotoğrafı tartışması nedeniyle ihraç edilen teğmenlerden S.Ç'nin, hakkındaki YDK kararının iptali istemiyle açtığı davada karar çıktı.

ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgiye göre, Erzurum 1. İdare Mahkemesi, S.Ç hakkındaki Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun ihraç kararını oy birliğiyle iptal etti.

İdare Mahkemesinin gerekçesinde, "hizmete engel davranışlarda bulunmak" disiplinsizliğinden söz edilebilmesi için söz konusu davranışın, Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelikte olması veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil etmesi gerektiği vurgulandı.

"Siyasi bir amaçla yapıldığını destekleyen somut bilgi yok"

Davacının, olayla ilgili WhatsApp paylaşımlarının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili mevzuatına göre şekillenen ve temeli mutlak itaat ve disipline dayanan meşru yerleşik yapısına zarar verdiğinin kabul edildiği aktarılan gerekçede, davacının hizmete engel davranışlarda bulunmak eyleminin sübut bulduğu kanısına varılarak dava konusu işlemin tesis edildiği anlatıldı.

Gerekçede, şu tespitler yapıldı:

"İşlem tesis edilmiş ise de askerlik mesleğinin ciddiyeti ile bağdaşmadığı açık olan söz konusu paylaşımların, paylaşım yapılan WhatsApp grubunun aralarında belirli bir arkadaşlık ve güven ilişkisi bulunan devre arkadaşlarından oluşan bir grupta yazıldığı, amirlerinin herhangi birinin o grupta olmadığı, grup paylaşımlarının sadece üyelerine açık olup kamunun erişimine kapalı olduğu görülmektedir. Bu durumda, anılan yazışmaların siyasi bir amaçla yapıldığını destekleyen somut bilgi ve belgelerin ortaya konulamadığı, söz konusu paylaşımların devamında yada öncesinde davacının amirlerine karşı disiplinsizlik işlediğine ilişkin herhangi bir disiplin suçu yada soruşturmasının bulunmadığı anlaşılmaktadır."

"Hukuka ve hakkaniyete uygun değil"

Yazışmalarda davacı tarafından siyasi içerikli herhangi bir yorum ve ifadeye yer verilmediği görüldüğünden, anılan fiille uygulanan ceza arasında ölçülülük bulunmadığı kaydedilen gerekçede, "Disiplin hukukunda yer alan 'tipiklik' şartının somut olayda gerçekleşmediği anlaşıldığından, davacının anılan madde uyarınca cezalandırılması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve hakkaniyete uygunluk bulunmamaktadır. Diğer yandan, davalı idarece, askeri hizmetlerinin niteliği dikkate alınarak söz konusu disiplin soruşturması kapsamında davacının fiiline uyan başka bir disiplin cezasının verilebileceği de açıktır" denildi.

Yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan da buna karşı çıkanlar da ihraç edilmişti

Tuzla Piyade Okullar Komutanlığında, 10 Kasım 2023'te yapılan Atatürk'ü Anma Töreni'nde, "Atatürk fotoğrafı takmayan" teğmen ile buna "tepki gösterdikleri, hakaret ettikleri" öne sürülen toplam 7 teğmen hakkında soruşturma açılmıştı.

Törende bir teğmenin, yakasına Atatürk fotoğrafı takmaması üzerine başlayan tartışma sonucunda, Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden teğmen ve ona destek veren 2 teğmen ile onlara tepki gösterip karşı çıkan 4 teğmen, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 18 Ocak 2024'te verdiği kararla ihraç edilmişti. Bu teğmenlerden biri olan S.Ç'nin ihracına, yaşanan tartışmaların ardından Piyade Okulu Birinci Bölük WhatsApp grubunda yaptığı paylaşım gerekçe gösterilmişti.