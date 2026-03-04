Atatürk'ün Antalya'ya Gelişinin 96'ncı Yıl Dönümü, Kıraç Konseri ile Kutlanacak - Son Dakika
Atatürk'ün Antalya'ya Gelişinin 96'ncı Yıl Dönümü, Kıraç Konseri ile Kutlanacak

04.03.2026 11:59  Güncelleme: 12:48
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 96. yıl dönümü, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Kıraç konseri ile kutlanacak. Konser 6 Mart Cuma günü Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.00'de gerçekleştirilecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Mart 1930 tarihinde Antalya'ya gerçekleştirdiği ziyaretin 96'ncı yıl dönümü, bu yıl da etkinliklerle kutlanacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi, etkinlikler kapsamında Kıraç konseri düzenleyecek. Kıraç, 6 Mart Cuma günü saat 21.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda konser verecek, sevilen şarkılarını Antalyalılarla birlikte seslendirecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 96'ncı yılının coşkuyla kutlanacağı Kıraç konserine tüm Antalyalıları davet etti.

Kaynak: ANKA

