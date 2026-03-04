Atatürk'ün Antalya'ya Gelişinin 96'ncı Yıl Dönümü, Kıraç Konseri ile Kutlanacak

(ANTALYA) – Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 96'ncı yılı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği Kıraç konseri ile kutlanacak. Kıraç, 6 Mart Cuma günü Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.00'de Antalyalılarla buluşacak.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Mart 1930 tarihinde Antalya'ya gerçekleştirdiği ziyaretin 96'ncı yıl dönümü, bu yıl da etkinliklerle kutlanacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi, etkinlikler kapsamında Kıraç konseri düzenleyecek. Kıraç, 6 Mart Cuma günü saat 21.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda konser verecek, sevilen şarkılarını Antalyalılarla birlikte seslendirecek.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 96'ncı yılının coşkuyla kutlanacağı Kıraç konserine tüm Antalyalıları davet etti.
