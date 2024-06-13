Atatürk'ün Orijinal İmzaları Paylaşıldı - Son Dakika
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Atatürk'ün Orijinal İmzaları Paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Harf İnkılabı ile Soyadı Kanunu'ndan sonra kullanmaya başladığı ve öncesinde kullandığı orijinal imzalarını paylaştı. Bakanlık yetkilileri, Atatürk'ün imzalarının dolaşımdakilerden farklı olduğunu ve resmi belgelerde yer aldığını belirtti. Fotoğraflarda, Atatürk'ün 6 farklı orijinal imzası yer aldı.

13.06.2024 14:45
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Milli Savunma Bakanlığı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Harf İnkılabı ile Soyadı Kanunu'ndan sonra kullanmaya başladığı ve öncesinde kullandığı orijinal imzalarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, Mustafa Kemal Atatürk'ün imzalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlık yetkililerince yapılan açıklamada, Atatürk'ün imzalarının dolaşımdakilerden farklı olduğu, orijinal imzaların ise resmi belgelerde yer aldığı anlatıldı.

Yetkililer, Atatürk'ün 6 farklı orijinal imzasının yer aldığı fotoğrafları da basın mensupları ile paylaştı.

Fotoğraflarda, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1915'te Anafartalar Grup Komutanıyken, 1919'da Temsil Heyeti Başkanıyken, 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi'nden sonra, 1922'de Başkomutan olarak Büyük Taarruz'dan sonra, 1928'de Harf İnkılabı'ndan sonra ve 1934'te Soyadı Kanunu'ndan sonra kullandığı orijinal imzaları yer aldı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk, Politika, Güncel, Son Dakika

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