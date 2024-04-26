Atatürk Üniversitesi, 2 Yıl Süreyle Yeniden Akredite Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Atatürk Üniversitesi, 2 Yıl Süreyle Yeniden Akredite Edildi

Atatürk Üniversitesi, 2 Yıl Süreyle Yeniden Akredite Edildi

Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 2 yıl süreyle yeniden kurumsal akreditasyon programına dahil edildi. Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, akreditasyon belgesini YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'tan aldı. Üniversitenin kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim kategorilerindeki başarılarıyla akreditasyon onayını hak ettiğini belirten Çomaklı, tüm üniversite mensuplarına teşekkür etti.

26.04.2024 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesine, Yükseköğretim Kalite Kurulunca (YÖKAK), 2 yıl süreyle yeniden kurumsal akreditasyon programına dahil edildi.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, YÖKAK tarafından yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı sağlanması amacıyla uygulanan kurumsal akreditasyon programı kapsamında Atatürk Üniversitesi, 2 yıl süreyle yeniden akredite edildi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Ankara'da düzenlenen törende akreditasyon belgesini, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'ın elinden aldı.

Çomaklı, YÖKAK tarafından yürütülen değerlendirmenin ardından 2 yıl süreyle yeniden kurumsal akreditasyon onayı almaya hak kazandıklarını, bu başarının tüm üniversite mensupları ait olduğunu ifade etti.

Atatürk Üniversitesinin farklı birimlerindeki kurumsal bilgiler, kalite güvence, eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve yönetim kategorilerinde göstergelerin incelenmesi neticesinde 2 yıl süreyle akredite edildiklerini belirten Rektör Çomaklı, şöyle devam etti:

"Üniversitemiz, kalite iyileştirme çalışmalarını ve Araştırma Üniversitesi Performans Göstergelerini iyileştirmeyi, ülkesine ve milletine daha iyi hizmet etmenin bir yolu olarak görmektedir. İyileştirme çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren üniversitemiz, 2021 yılında YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programına dahil olmuştur. Bağımsız değerlendirme takımları tarafından kurumların iç değerlendirme raporu temel alınarak yürütülen değerlendirme programı sonrasında 2. kez akredite edildi. Araştırma Üniversitesi statüsü kazanan üniversitemizin verdiği kaliteli eğitimin yeniden akredite edilmesiyle atmış olduğu adımların doğruluğu da tescillenmiş oldu."

Çomaklı, akreditasyon belgesini tevdi eden YÖK Başkanı Özvar'a, YÖKAK Başkanı Kocabıçak ile tüm değerlendirme heyetine ve üniversitenin mensuplarına teşekkür etti.

Kaynak: AA

Atatürk Üniversitesi, Ömer Çomaklı, Erol Özvar, Rektör, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk Üniversitesi, 2 Yıl Süreyle Yeniden Akredite Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Maçı kaybeden İsrail takımından Ergin Ataman’a tehdit: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin Maçı kaybeden İsrail takımından Ergin Ataman'a tehdit: Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin
10:10 Bakan Şimşek kamuda tasarruf için tarih verdi Bakan Şimşek kamuda tasarruf için tarih verdi
09:05 Eski Patiswiss CEO’su Tunaoğlu’yla ilgili yeni iddia Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış Eski Patiswiss CEO'su Tunaoğlu'yla ilgili yeni iddia! Çalışanlarına mobbing yapıp, azarlamış
08:35 Bahçeli’nin videosu Erdoğan’a gönderme mi Yardımcısı Semih Yalçın ilk kez anlattı Bahçeli'nin videosu Erdoğan'a gönderme mi? Yardımcısı Semih Yalçın ilk kez anlattı
08:29 70 kişiyle başlayan Filistin’e destek protestoları dalga dalga tüm ABD’ye yayıldı: En az 570 gözaltı 70 kişiyle başlayan Filistin'e destek protestoları dalga dalga tüm ABD'ye yayıldı: En az 570 gözaltı
10:33 Survivor All Star’da Nefise’nin sırtına kırık seramik düştü Survivor All Star'da Nefise'nin sırtına kırık seramik düştü
10:02 Venezuela’da firar girişimi: Mahkumların kazdıkları tünel polis merkezine açıldı Venezuela'da firar girişimi: Mahkumların kazdıkları tünel polis merkezine açıldı
09:54 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrudan elediği takımı da satın alıyor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrudan elediği takımı da satın alıyor
09:42 4. kattan atılarak öldürülen kadınla ilgili kan donduran detay 4. kattan atılarak öldürülen kadınla ilgili kan donduran detay
09:29 Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı Devlet hastanesinde görevli kadınların eve davet ettiği adam şoku yaşadı
09:26 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Seçimde adayım ya da değilim demem doğru olmaz TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Seçimde adayım ya da değilim demem doğru olmaz
09:21 Esra Erol’da çocuk gelin skandalı 14 yaşındaki kız, başlık parasıyla satılmış Esra Erol'da çocuk gelin skandalı! 14 yaşındaki kız, başlık parasıyla satılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 11:00:33. #1.12#
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi, 2 Yıl Süreyle Yeniden Akredite Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement