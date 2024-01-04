Atatürk ve şehitlere hakaret eden kardeşler tutuklandı

OSMANİYE'de, Atatürk ve şehitlere sosyal medyada hakaret eden Y.B. (21) ile ağabeyi M.B. (23) tutuklandı.

Kadirli ilçesi Karabacak köyünde oturan Y.B. ile ağabeyi M.B., sosyal medya hesaplarından Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve şehit polis memuru Fethi Sekin'e yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulundu. İhbar üzerine gözaltına alınan 2 kardeş, ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemede tutuklandı.