Pakistan'daki Ateşkes Görüşmelerinde Umut ve Engeller

Pakistan'da devam eden ateşkes görüşmelerinde, ABD ve İran'ın savaşı sona erdirme motivasyonları umut veriyor, ancak tam bir güven eksikliği, ortak zemin olmaması ve ABD'nin ortağı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları temel engeller olarak öne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump, savaş hakkında geçmiş zaman kipinde konuşurken, İran füze ve insansız hava araçları göndermeye devam ediyor, ancak ülke ekonomik zarar gördü ve rejim toparlanmak için zamana ihtiyaç duyuyor.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, görüşmelerin acil gündem maddelerinden biri; boğazın kapalı kalması İran'a stratejik avantaj sağlıyor ve küresel ekonomi üzerinde baskı kuruyor. İran, boğazdan geçen gemilerden ücret alarak gelir elde ediyor ve bölgedeki Arap devletlerini endişelendiriyor. Ayrıca, İran'ın Yemen'deki müttefiki Husiler, Babülmendep Boğazı'nı kapatma tehdidiyle bölgesel tehditleri artırıyor.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Hizbullah'a saldırıları, ateşkes görüşmelerini zorlarken, İran ABD'ye ateşkes veya savaşa dönüş seçeneği sunuyor. Savaş, Orta Doğu jeopolitiğini yeniden şekillendiriyor ve Körfez ülkeleri ABD ile ittifaklarını yeniden değerlendiriyor. İran halkı, hava saldırıları ve internet kesintileriyle zor durumda, rejim ise meydan okumalara karşı daha kararlı hale geliyor.