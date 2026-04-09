Ateşkesle Borsa ve TL Varlıklar Canlandı, Petrol Fiyatları Geriledi
Ateşkesle Borsa ve TL Varlıklar Canlandı, Petrol Fiyatları Geriledi

09.04.2026 07:40
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası sağlanan ateşkes, Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği yeniden başlatarak petrol ve doğalgaz fiyatlarının düşmesine neden oldu. Borsa İstanbul'da yeşil etkiler görülürken, TL varlıklar, altın ve tahvil faizlerinde yükseliş gözlemlendi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası iki haftalık ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı'nda trafiğin yeniden başlamasıyla petrol ve doğalgaz fiyatları sert geriledi. Bu gelişmelerle birlikte TL varlıklar, Borsa İstanbul ve altın yükseldi, dolar ise değer kaybetti. Borsa İstanbul BİST100 endeksi savaş öncesi seviyelerine hızla geri dönmeye çalışırken, bankacılık hisseleri tavan seviyeleri gördü. Türkiye'nin tahvil faizleri de sert düştü ve 5 yıllık iflas risk primi CDS 31 baz puan gerileyerek 1 ayın dip seviyesi olan 254 puana indi.

Uzmanlar, yerlinin yoğun alımıyla borsada yaşanan coşkunun iki hafta boyunca devam etmesinin olası olduğunu belirtirken, ateşkesin sona ermesine denk gelen 22 Nisan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararının bundan sonrası için belirleyici olacağına işaret etti. Ateşkes şimdilik sağlanmış gibi görünse de uzmanlar İsrail'in tavrının önemli olduğunu ve temkinli davranmak gerektiğini vurguladı. Savaş boyunca TL varlıklar ve küresel piyasalarda artan petrol fiyatları nedeniyle sert satış baskısı altında kalırken, ateşkes kararı nefes alınmasını sağladı ve tepki yükselişi başladı.

Borsa İstanbul'da banka ve ulaştırma hisseleri öne çıktı, BİST100 endeksi günü yüzde 4,76 yükselişle kapattı. Tahvil faizlerinde düşüş yaşandı, ancak devlet tahvillerinde savaş önceki seviyelerin hala üzerinde kalınmaya devam etti. Uzmanlar, 17 Nisan'da S&P'nin kredi notu değerlendirmesi ve 22 Nisan'da Merkez Bankası kararının yurtiçi piyasalar için kritik olduğunu belirtti. Altın fiyatları da ateşkes coşkusundan etkilenerek yükseldi, gram altın fiyatları 6 bin 957 liraya kadar çıktı. Uzmanlar, tahvil faizlerindeki düşüş ve Fed'den faiz indirimi beklentilerinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın, ateşkes sona erse de uzatma çabalarının olacağını, her ülkenin kendi dinamikleriyle hareket edeceğini düşündüğünü söyledi. Bilanço sezonunun yaklaştığını belirten uzmanlar, bankacılık sektöründe mart ayının sıkıntılı olduğunu ve yapılacak yönlendirmelerin önemli olacağını vurguladı. Alımların tamamının yerliden kaynaklandığına işaret edildi, PPK kararının ise belirsizlik yarattığı ifade edildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Ateşkesle Borsa ve TL Varlıklar Canlandı, Petrol Fiyatları Geriledi - Son Dakika

SON DAKİKA: Ateşkesle Borsa ve TL Varlıklar Canlandı, Petrol Fiyatları Geriledi - Son Dakika
