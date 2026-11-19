İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda biri daha önce yaralanan bir kişi olmak üzere 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) Gazze kentinin Yermuk bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırın yanındaki Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde bulunan Keşku Caddesi'nde sivilleri hedef alan İsrail topçu ateşi sonucu Ahmed Siyam isimli Filistinli yaşamı yitirdi.

Zeytun Mahallesi'ndeki Kuveyt Kavşağı yakınlarında İsrail'e ait bir İHA'dan açılan ateş sonucu ise Salah el-Hur isimli Filistinli öldü.

Aynı mahallede bir akaryakıt istasyonunun İsrail İHA'sıyla vurulması sonucu biri kadın çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyinde birkaç gün önce sivillerin toplandığı bir alanı hedef alan İHA saldırısında yaralanan Ahmed Ebu Armane de hayatını kaybetti.

Güneydeki Han Yunus kent merkezindeki bir barınma merkezinde 1 çocuk, kentin kuzeyindeki Hamed bölgesinde ise bir kadın da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.