Ateşkese rağmen İsrail İHA'sı Lübnan'da Hoş Seyyid Ali'deki aracı vurdu, 6 yaralı

İsrail ordusunun ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın doğusunda bir aracı hedef alan saldırısında 6 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı ülkenin doğusundaki Hermil bölgesinde yer alan Hoş Seyyid Ali beldesinde bir aracı hedef aldı.

AA muhabirinin sağlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre saldırıda 6 kişi yaralandı.

NNA'nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları da güneydeki Sur kentine bağlı Mansuri beldesi ile Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hasafda beldesindeki Ayn bölgesine hava saldırıları düzenledi. İsrail topçuları da Beraşit beldesini hedef aldı.

Öte yandan piyade askerleri ve askeri buldozerlerden oluşan bir İsrail birliği, Nebatiye'ye bağlı Batı Zavtar beldesindeki su deposu yakınında bulunan Lübnan ordusu noktasına 50 metre mesafeye kadar ilerledi. Buldozerlerin bölgede zeytin ağaçlarını söktüğü bildirildi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.