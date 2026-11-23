İsrail ordusunun ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere yönelik topçu atışları devam ederken, İsrail saldırılarından kaldığı belirtilen şüpheli bir cismin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Zıbkin Vadisi'ni ağır topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail topçuları Hiyam beldesine de saldırı düzenlerken, askerler beldede çok sayıda evi ateşe verdi.

Nebatiye kentinin Yukarı Nebatiye beldesindeki Harik Mahallesi de aralıklarla İsrail topçularının hedefi oldu.

Öte yandan, Nebatiye kent merkezi ile Keferrumman beldesi arasındaki Üniversiteler Mahallesi'nde, bir kişi aracıyla zeytinliğini kontrol ettiği sırada İsrail saldırılarından kaldığı belirtilen şüpheli bir cisim patladı.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, patlama sonucu yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 390 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.