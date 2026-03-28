Atina'da İran İçin Protesto Yürüyüşü
Atina'da İran İçin Protesto Yürüyüşü

28.03.2026 21:20
Atina'da ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Çeşitli sendika, sivil toplum kuruluşu ve sol partilerin çağrısıyla düzenlenen yürüyüşte, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları kınandı.

Protestocular, Yunanistan'ın bu saldırıların bir parçası olmaması talebinde bulunarak, Yunanistan'ın yurt dışındaki tüm savunma, silah sistemleriyle firkateyn ve savaş uçaklarının da geri getirilmesini istedi.

Yunanistan'daki ABD ve NATO üslerinin kullanılmaması yönünde sloganlar atan protestocular, "bölge için barış" çağrısında bulundu.

Protestocular, daha sonra ABD'nin bölgedeki saldırılarını protesto etmek amacıyla ABD'nin Atina Büyükelçiliğine yürüdü. Yürüyüşte, "Filistin'e özgürlük" sloganları da atıldı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güncel, Atina, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 22:05:10.
