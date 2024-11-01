Atina'da İtfaiyeci Gösterisi ve Arbede

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da, sözleşmelerinin sona ermesi üzerine kadrolu iş taleplerini dile getirmek amacıyla gösteri yapan yüzlerce mevsimlik itfaiyeci ile polis arasında arbede yaşandı.

Yunan basınındaki haberlere göre, Sivil Koruma Bakanlığı önünde bir araya gelen mevsimlik itfaiyecilerden bir grup, gösterinin ardından bakanlık binasında oturma eylemine başladı.

Polisin göstericileri biber gazı kullanarak binadan çıkarmaya çalışması üzerine arbede çıktı. Olaylar sırasında yaralanan bir itfaiyeci hastaneye kaldırıldı.

Sözleşmelerinin sona ermesi üzerine kadrolu iş talebinde bulunan itfaiyeciler, protestolarını sürdürme kararı alarak yarın da bakanlık önünde toplanacaklarını duyurdu.