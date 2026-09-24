Atina'da Kifisos'a asidik atık boşaltan tanker yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Atina'da Kifisos'a asidik atık boşaltan tanker yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı

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Atina'da endüstriyel atık taşıyan tanker, yükünü Kifisos yağmur suyu drenaj hattına boşalttı; şoförü ve benzinlik yetkilisi dahil 3 kişi gözaltına alındı. Örnekte yüksek derecede asidik atık tespit edildi, şoförün son 20 günde 4 kez benzer atık boşalttığı belirlendi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da endüstriyel atık taşıyan bir tankerin, yükünü Kifisos yağmur suyu drenaj hattına boşaltması nedeniyle 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, endüstriyel atık taşıyan bir tanker, yükünü bir benzinlikteki gider aracılığıyla Kifisos yağmur suyu drenaj hattına boşaltırken yakalandı.

Çevre ve Enerji Bakanlığından çağrılan uzman, tankerin taşıdığı yükten örnek aldı. Örnekte yapılan incelemede yüksek derecede asidik endüstriyel atık tespit edildi. Şoförün son 20 günde benzer şekilde 4 kez atık boşalttığı belirlendi.

Tankerin şoförü ve benzinliğin yetkilisi dahil 3 kişi gözaltına alındı.

Çevre kirliliği tartışması gündeme geldi

Pire Üniversitesi Deniz ve Çevre çalışmaları profesörü Vasilis Çelentis söz konusu atıkların hava şartlarına bağlı olarak Kifisos Nehri vasıtasıyla Atina'nın sahil şeridinde Vuliagmeni, Glifada ve Pire gibi semtlerle Egina ve Salamina adalarına ulaşabileceğine işaret etti.

Çelentis, 20 günde 4 kez böylesi bir atığın bu şekilde boşaltılmasının atık yönetiminde ciddi sorunlara işaret ettiğini belirtti.

Akarsular için Vatandaşlar Derneği Başkanı Hrisanthis Georgiu ise Kifisos nehrinde oksijen azlığı nedeniyle balıkların ölmeye başladığını ifade etti.

Georgiu, son yıllarda suyun renginin değiştiğini ve nehirde köpük oluştuğunu aktardı.

Kaynak: AA
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