Atina'da Tren Kazası Protestosu
Atina'da Tren Kazası Protestosu

19.10.2025 22:16
Atina'da Tempi tren kazasında hayatını kaybedenler için protesto düzenlendi, adalet talep edildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Tempi'deki tren kazasında hayatını kaybedenleri anmak ve adalet talep etmek için Sintagma Meydanı'nda geniş katılımlı protesto düzenlendi.

"Tembi bir kaza değil, cinayettir" sloganıyla düzenlenen gösteriye, vatandaşların yanı sıra kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve kazadan sağ kurtulanlar katıldı.

Göstericiler, hükümeti ihmalle suçlarken, hayatını kaybedenlerin yakınları, kırmızı boya ile ölenlerin isimlerini yeniden parlamento binasının önüne yazdı.

Kazada oğlunu kaybeden Vasilis Haciharalambus, yaptığı konuşmada, "Bugün burada 58'inci kurbanın adını yazmalıyız, o da demokrasidir. Çocuklarımızla birlikte demokrasiyi de öldürdüler. Bu bir devlet cinayetidir." ifadelerini kullandı.

Larisa kentinin kuzeyindeki Tembi bölgesinde 28 Şubat 2023'te yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonlar raydan çıkmış ve ön vagonların yandığı kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

