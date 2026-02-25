Atina'da Turizm Çalışanlarından Eylem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atina'da Turizm Çalışanlarından Eylem

25.02.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atina'da turizm sektörü çalışanları, ekonomik mağduriyet için eylem yaparak taleplerini iletti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da turizm sektörü çalışanları, kış aylarında yaşadıkları ekonomik mağduriyete dikkati çekmek için eylem yaptı.

Turizm sektöründeki otellerin ve lokanta, kafe gibi yeme içme hizmeti veren işletmelerin çalışanları, kış aylarını işsiz geçirmeleri nedeniyle yaşadıkları mağduriyete dikkati çekmek için başkent Atina'da bir araya geldi.

Çalışma Bakanlığı, Parlamento binası ve Başbakanlık Ofisi'ne yürüyüş düzenleyen eylemciler, 24 saatlik greve de gitti. Eylemciler, mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik toplu iş sözleşmesi yapılmasını talep etti.

Çalışanların diğer talepleri arasında haftalık çalışma süresinin 40 saati geçmemesi, haftalık 2 gün izin süresinin üst üste kullanılması, günlük 8 saatlik çalışmaya dinlenme süresinin dahil edilmesi, işsiz kalınan dönem için devlet desteğinin 3 ay yerine tüm süre boyunca sağlanması ve süreli iş sözleşmelerinin süresiz hale getirilmesi yer aldı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Ekonomi, Turizm, Güncel, Atina, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atina'da Turizm Çalışanlarından Eylem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Dünyanın en büyük takımlarından biriler ama işlerine saygıları sıfır Dünyanın en büyük takımlarından biriler ama işlerine saygıları sıfır
AK Partili Acar: İnancımıza ve değerlerimize yönelik saldırılara asla müsaade etmeyiz AK Partili Acar: İnancımıza ve değerlerimize yönelik saldırılara asla müsaade etmeyiz
Kayserispor’da Djalovic ile yollar ayrıldı Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrıldı
Dünyaca ünlü Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti Dünyaca ünlü Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti

18:14
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
18:04
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
17:26
İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste ayda 60 ton üretim yapıyor
İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste ayda 60 ton üretim yapıyor
17:21
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş
17:16
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
17:09
İstanbullular dikkat Kar yağışı için saat verildi
İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 18:48:46. #7.11#
SON DAKİKA: Atina'da Turizm Çalışanlarından Eylem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.