Atina'da Turizm Çalışanlarından Eylem

Yunanistan'ın başkenti Atina'da turizm sektörü çalışanları, kış aylarında yaşadıkları ekonomik mağduriyete dikkati çekmek için eylem yaptı.

Turizm sektöründeki otellerin ve lokanta, kafe gibi yeme içme hizmeti veren işletmelerin çalışanları, kış aylarını işsiz geçirmeleri nedeniyle yaşadıkları mağduriyete dikkati çekmek için başkent Atina'da bir araya geldi.

Çalışma Bakanlığı, Parlamento binası ve Başbakanlık Ofisi'ne yürüyüş düzenleyen eylemciler, 24 saatlik greve de gitti. Eylemciler, mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik toplu iş sözleşmesi yapılmasını talep etti.

Çalışanların diğer talepleri arasında haftalık çalışma süresinin 40 saati geçmemesi, haftalık 2 gün izin süresinin üst üste kullanılması, günlük 8 saatlik çalışmaya dinlenme süresinin dahil edilmesi, işsiz kalınan dönem için devlet desteğinin 3 ay yerine tüm süre boyunca sağlanması ve süreli iş sözleşmelerinin süresiz hale getirilmesi yer aldı.