Atina'da 30 Ağustos Resepsiyonu - Son Dakika
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Atina'da 30 Ağustos Resepsiyonu

Atina\'da 30 Ağustos Resepsiyonu
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Atina'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi. Büyükelçi Erciyes, Türk-Yunan dostluğuna vurgu yaparak sorunların diyalogla çözülebileceğini belirtti. KKTC'deki gemi faciası için saygı duruşu yapıldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde Büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyonda misafirleri Büyükelçi Erciyes ile eşi Hala Erciyes, Atina Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Doktor Deniz Kıdemli Albay Ünsal Başak ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde görevli Birinci Müsteşar Şahika Deniz Hançer karşıladı.

Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Erciyes, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış temsilciliklere gönderdiği bayram mesajını okudu.

Erciyes, konuşmasında 30 Ağustos'un yıllar süren bir savaş sürecinin ardından Türkiye'de barışın tekrar tesis edilmesine işaret ettiğini ve Türk-Yunan ilişkilerinde de yeni bir dönemi açan Lozan Barış Antlaşması'na giden yolu açtığını hatırlattı.

Yakın coğrafyanın karmaşık zorluklar ve artan belirsizliklerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde, Türkiye ve Yunanistan'ın bölgede barış, istikrar ve refaha katkı sağlamak için önemli sorumlulukları olduğuna dikkati çeken Erciyes, şöyle konuştu:

"Yakın komşular ve NATO müttefikleri olarak coğrafya bizi birbirimize bağlıyor. Ortak çıkarlarımız ise fikir ayrılıklarımızdan çok daha büyük. İki ülke arasında bir dizi çözülmemiş sorun olduğunun farkındayız. Ancak komşular arasındaki fikir ayrılıkları sürekli gerilim kaynağı olmak zorunda değildir."

Büyükelçi Erciyes, iki ülke arasındaki sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde samimi ve anlamlı bir diyalogla, karşılıklı olarak birbirinin meşru ve hayati çıkarlarına saygı göstererek çözülebileceğine ilişkin inancını dile getirdi.

Resepsiyonda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenler için de bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Diplomasi, Güncel, Atina, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atina'da 30 Ağustos Resepsiyonu - Son Dakika

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